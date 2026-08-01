Kapitan Chicago Fire powiedział wprost, co myśli o Lewandowskim

Robert Lewandowski w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego najprawdopodobniej zagra swój trzeci mecz w barwach Chicago Fire. Jego drużyna zmierzy się przed własną publicznością z Charlotte, która jest na szóstej pozycji w Konferencji Wschodniej (Chicago Fire jest na czwartej).

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Jack Elliott o Lewandowskim: Moim zdaniem od razu świetnie wpasował się do drużyny.

Wszyscy kibice Roberta Lewandowskiego liczą, że Polak wreszcie zdobędzie pierwszą bramkę w MLS. Na jego temat wypowiedział się Jack Elliott, obrońca i kapitan Chicago Fire. W samych superlatywach.

- Lewandowski ma mnóstwo pomysłów i ogromne doświadczenie, którym może dzielić się z całym zespołem. Grał on na najwyższym światowym poziomie i ma wiele piłkarskiej mądrości, którą może przekazać innym. Moim zdaniem od razu świetnie wpasował się do drużyny. Od pierwszych dni wygląda na dobrze przygotowanego fizycznie i w pełni skoncentrowanego, dlatego z niecierpliwością czekam, żeby zobaczyć go w kolejnych meczach - powiedział Elliott w rozmowie z amerykańskim portalem MIR97 Media, dedykowanym piłce nożnej w Chicago.

Dodał też, że jego drużyna potrzebowała kolejnego tygodnia, w którym mogła skupić się tylko na treningach.

- To dla nas ważne, aby tydzień treningowy wyglądał dokładnie tak, jak tego chcemy i jakiego oczekujemy. Możliwość przepracowania całego tygodnia, skupienia się na konkretnych elementach i wspólnej pracy, zamiast ciągłego cyklu: mecz, regeneracja i znowu mecz. Dobrze będzie mieć te kilka dni, żeby wszystko poukładać. Nie próbujemy wymyślać siebie na nowo. Myślę, że doskonale wiemy, co musimy robić, żeby wygrywać, i właśnie na tym będziemy się koncentrować - dodał Elliott.

O Lewandowskim na konferencji prasowej mówił też Gregg Berhalter, trener Chicago Fire.

- Robert nabiera sił. Jest pierwszym, który wychodzi na boisko i ostatnim, który z niego schodzi. Bierze udział w dodatkowych treningach. Przyjechał nawet w niedzielę, by potrenować. Robi wszystko, co w jego mocy. To po prostu wyścig z czasem, ale jesteśmy coraz bliżej. Musimy być cierpliwi - przyznał Berhalter.

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Początek meczu Chicago Fire - Charlotte o godz. 2.30 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.