Tragedia w Ceucie. Kolejna ofiara śmiertelna

Kilkadziesiąt tysięcy migrantów napłynęło do Ceuty z Maroka. Miasto stoi w sytuacji kryzysowej, gdyż nie ma gdzie przenocować ani czym nakarmić przybywających do niego ludzi. Jak informowały media, śmierć poniosły co najmniej 43 osoby próbujące przedostać się na teren Hiszpanii.

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Tragiczna śmierć 20-letniej piłkarki. Próbowała przedostać się do Hiszpanii

Wśród osób, którym nie udało się przebrnąć wpław pięciokilometrowego odcinka z marokańskiego Fnideq do Ceuty, była piłkarka Faten Ben Amar El Azizi. Zawodniczka na co dzień występująca w zespole Moghreb Athlétic de Tanger miała zaledwie 20 lat.

Marokańskie środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie. Do rodziny spływają kondolencje wystosowane m.in. z Marokańskiego Związku Zawodowych Piłkarek. W opublikowanym oświadczeniu wyrażono pełną solidarność z rodziną i społecznością sportową.

Faten Ben Amar El Azizi była jedną z najbardziej utalentowanych piłkarek w Maroku. W mediach społecznościowych podkreślano, że cechowały ją pozytywna energia, miłość i pasja do piłki nożnej, a także pracowitość.

Aktualnie marokańskie łodzie patrolowe przechwytują przybywających migrantów i odwożą ich z powrotem do Maroka. Służby wzmacniają kontrolę na granicy. Póki co jednak w Ceucie wciąż przebywają tysiące osób. Nie wygląda na to, aby największy od lat kryzys miał prędko dobiec końca.

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