Zwrot ws. wyborów w FIFA. Rosną szanse Mioduskiego?

Dariusz Mioduski prezydentem FIFA? O takiej możliwości pisał już w połowie lipca talkSPORT. Właściciel Legii Warszawa rzekomo jest jednym z kandydatów UEFA, którzy mogą przeciwstawić się w wyborach krytykowanemu po MŚ 2026 Gianniemu Infantino. I wydaje się, że szanse Polaka właśnie wzrosły.

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Główny kandydat do walki z Infantino w wyborach nie wystartuje. Co to oznacza dla Mioduskiego?

Państwa UEFA chciały, by to Nasser Al-Khelaifi wystartował w wyborach FIFA. Prezes Paris Saint-Germain miał spore poparcie. I to on wydawał się być faworytem. Już wiemy jednak, że do tego nie dojdzie. "Pan Al-Khelaifi nie ma absolutnie żadnych ambicji, zamiarów czy też zainteresowania posadą prezydenta FIFA ani całym tym medialnym szumem. Jest zupełnie odwrotnie, zamierza nadal dyskretnie i konstruktywnie wspierać wszystkie instytucje światowej i europejskiej piłki nożnej" - przekazali rzecznicy Katarczyka, cytowani przez "L'Equipe".

Czy to oznacza, że ewentualny wybór Mioduskiego na kontrkandydata dla Gianniego Infantino jest bliższy realizacji? Niewykluczone. Tym bardziej że o fotel szefa FIFA starać nie zamierza się Alexander Ceferin. Jedno jest pewne - UEFA będzie chciała zrobić wszystko, by Szwajcar nie pozostał na stanowisku na kolejną kadencję.

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Mioduski na przegranej pozycji?

Polscy eksperci wskazują, że Mioduski nie ma raczej szans na wygraną z Infantino. - Rozumiem, że będzie miał wsparcie UEFA i europejskich klubów. No to jest za mało. Nie wydaje mi się, żeby Gianni Infantino był gotowy oddać ten stołek i myślę, że ma to tak zorganizowane, że właściwie konkurencji nie będzie miał - mówił Bogusław Leśnodorski. - Mioduski szans nie ma prawie absolutnie żadnych - dodawał Zbigniew Boniek. Czas pokaże, czy Mioduski zawalczy z Infantino i czy faktycznie będzie na straconej pozycji.