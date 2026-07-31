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Mamy stanowisko PZPN ws. FIFA. Chodzi o mundial w Polsce

W czwartek 30 lipca UEFA ogłosiła bojkot wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA. "Stoimy zjednoczeni. Niektóre rzeczy są zbyt ważne, by je sprzedawać. Mistrzostwa Świata należą do piłki nożnej" - brzmiał oficjalny komunikat. Mamy stanowisko PZPN. Dostaliśmy też odpowiedź dotyczącą Mistrzostw Świata kobiet U-20, które mają odbyć się w Polsce za nieco ponad miesiąc.
Łukasz Wachowski i Cezary Kulesza
Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Gianni Infantino się doigrał. Szef FIFA chciał sprzedać Mistrzostwa Świata, co jako pierwszy ogłosił "The Times". I to dosłownie, bo prezes światowej federacji chciał otworzyć FIFĘ na inwestorów z zewnątrz. Tylko że ten pomysł spotkał się z ogromnym sprzeciwem UEFA oraz dwóch innych kontynentalnych federacji - CONCACAF i AFC.

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To jednak UEFA jest liderem protestu. Europejska federacja przedstawiła jasne i konkretne stanowisko, ogłosiła też bojkot wszystkich rozgrywek FIFA. 

"W wyniku dyskusji żadna reprezentacja zrzeszona w UEFA nie weźmie udziału w żadnych rozgrywkach FIFA. Niektóre rzeczy są zbyt ważne, by je sprzedawać. Mistrzostwa świata należą do piłki nożnej. Dopóki Europa ma coś do powiedzenia, nigdy nie będą na sprzedaż" - czytaliśmy w oficjalnym komunikacie.

To stanowisko zostało przyjęte przez wszystkie europejskie federacje. Podpisał się pod nim również Polski Związek Piłki Nożnej.

Już 29 lipca prosiliśmy PZPN o informację ws. sensacyjnych pomysłów FIFA. Związek dziś przesłał nam odpowiedź.

"Przedstawiciele PZPN wzięli udział w spotkaniu 55. członków UEFA. Było ono w całości poświęcone doniesieniom medialnym dotyczącym pomysłu FIFA, który zakładał sprzedaż udziałów w podmiocie zarządzającym prawami komercyjnymi m.in. do Mistrzostw Świata. W czasie dwugodzinnej dyskusji wszyscy zainteresowani mogli przedstawić swoje stanowisko" - czytamy w tej odpowiedzi.

"Opublikowane po spotkaniu oświadczenie UEFA jest wspólnym stanowiskiem wszystkich 55 europejskich federacji" - dodano.

To jednak nie wszystko. Zapytaliśmy również o zbliżające się Mistrzostwa Świata U-20 kobiet. To turniej o tyle ważny, że ma się odbyć w Polsce. I to już za chwilę, bo pierwszy mecz zostanie rozegrany 5 września 2026 roku, gdy Polki podejmą Argentynki.

W tych rozgrywkach poza Polską zagra jeszcze pięć państw ze strefy UEFA - Francja, Hiszpania, Anglia, Portugalia i Włochy.

"W odniesieniu do Pańskiego pytania o Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Polsce, informujemy, że przygotowania do tego turnieju są realizowane zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem i wkroczyły w ostatni etap. PZPN nie otrzymał żadnych informacji odnośnie ewentualnego wycofania się z Mistrzostw Świata którejkolwiek z drużyn" - czytamy.

Jeżeli jednak FIFA się nie wycofa ze swojego pomysłu - tego oczekują europejskie federacje, żeby zakończyć bojkot - a wymienione wcześniej zespoły zagrają w tym turnieju, to byłaby to historyczna kompromitacja UEFA i zrzeszonych w niej federacji.

Zresztą postanowiliśmy dopytać. PZPN dodatkowo przekazał nam odpowiedź Łukasza Wachowskiego, sekretarza generalnego związku.

- Jako gospodarz jesteśmy gotowi do przeprowadzenia turnieju i konsekwentnie realizujemy wszystkie przygotowania zgodnie z planem. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi partnerami z UEFA i działamy zgodnie ze wspólnymi ustaleniami. Wierzymy, że obecna sytuacja zostanie szybko rozwiązana, dzięki czemu młode piłkarki z całego świata będą mogły rywalizować w Polsce podczas turnieju, który dla wielu z nich będzie spełnieniem marzeń i ważnym etapem w dalszej karierze.

Wygląda więc na to, że UEFA oraz PZPN liczą na kapitulację FIFA i Gianniego Infantino przed startem tego turnieju. Na razie szef FIFA wciąż wydaje się pewien swego - i to nawet mimo tego, że opuszczają go jego najbliżsi sojusznicy.

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