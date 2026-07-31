UEFA zadecydowała ws. polskich klubów. Zmiana terminów meczów w pucharach

Mieszane uczucia towarzyszą kibicom polskich klubów po II rundzie eliminacji europejskich pucharów. Lech Poznań mimo trzybramkowej zaliczki ostatecznie odpadł z walki o Ligę Mistrzów, przegrywając po rzutach karnych z Aarhus GF. Górnik Zabrze również przegrał w el. Ligi Mistrzów, ale po zaciętym boju z naszpikowanym gwiazdami Fenerbahce. Jeśli chodzi zaś o el. Ligi Konferencji, tutaj można być dumnym z Rakowa Częstochowa, który w dwumeczu rozbił maltańską Vallettę i nie odpuścił sobie rewanżu, a także z GKS-u Katowice, który odwrócił losy spotkania z Żyliną i także zameldował się w III rundzie kwalifikacyjnej.

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UEFA podjęła decyzję ws. meczów polskich klubów. Dlatego nie zagrają w czwartki

Do czwórki już grających pucharowiczów w kolejnym tygodniu zmagań dołączy Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca zagrają w eliminacjach Ligi Europy, a ich rywalem będą Glasgow Rangers. Pierwszy pojedynek ze Szkotami w Białymstoku zaplanowano na czwartek 6 sierpnia o godz. 18:00. Zresztą wszyscy pewnie oczekiwali, że także pozostali pucharowicze - tradycyjnie dla LE i LK - zagrają w czwartki. Tak jednak nie będzie.

Przepisy UEFA bowiem uniemożliwiają organizację dwóch spotkań w tym samym czasie na stadionach, które leżą kilkadziesiąt kilometrów od siebie. Z tego powodu Górnik Zabrze i GKS Katowice zostały uraczone występami w środy.

I tak oto w środę 5 sierpnia w Budapeszcie Zabrzanie zagrają z Ferencvarosem, zaś tydzień później, 12 sierpnia, środowe starcie z Hapoelem Tel Awiw przed własną publicznością stoczy "GieKSa". Dlaczego w obu tygodniach dochodzi do zmian? Dlatego, że zespół z Izraela swoje spotkania w europejskich pucharach rozgrywa na Węgrzech.

Zmiany nie dotyczą pojedynków Lecha Poznań z KI Klaksvik i Rakowa Częstochowa z Hammarby IF. Zarówno mistrzowie Polski, jak i "Medaliki" swoje spotkania rozegrają w czwartki 6 i 13 sierpnia.

Pierwsze mecze polskich klubów w III rundzie el. LE i LK:

Środa 5 sierpnia: Ferencvaros - Górnik Zabrze , godz. 20:15 (LE)

, godz. 20:15 (LE) Czwartek 6 sierpnia: Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers, godz. 18:00, Lech Poznań - KI Klaksvik, godz. 19:00 (LE), Raków Częstochowa - Hammarby IF, godz. 19:00 (LK), Hapoel Tel Awiw - GKS Katowice, godz. 20:00 (LK)

Rewanże:

Środa 12 sierpnia: GKS Katowice - Hapoel Tel Awiw, godz. 18:00 (LK)

- Hapoel Tel Awiw, godz. 18:00 (LK) Czwartek 13 sierpnia: Górnik Zabrze - Ferencvaros, godz. 19:00 (LE), Hammarby IF - Raków Częstochowa, godz. 19:00 (LK), Glasgow Rangers - Jagiellonia Białystok, godz. 20:30 (LE), KI Klaksvik - Lech Poznań, godz. 20:45 (LE)

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