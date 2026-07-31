Oto następca Kloppa. Hajto namawiał go na przejęcie reprezentacji Polski

- Reprezentacja narodowa potrafi nas, Niemców, jednoczyć jak mało co innego. Właśnie to czyni to zadanie tak wyjątkowym dla mnie. Z niecierpliwością oczekuję tego szczególnego wyzwania w niemieckim futbolu, do którego podejdziemy wspólnie z pokorą i cierpliwością: budowania drużyny, która walczy za siebie nawzajem, czerpie radość z gry i za którą mieszkańcy naszego kraju mogą się z pełnym przekonaniem opowiedzieć - mówił Juergen Klopp po objęciu posady selekcjonera reprezentacji Niemiec. To on zastąpił na stanowisku Juliana Nagelsmanna. A kto zastąpi Kloppa w roli dyrektora współpracy międzynarodowej w klubach spod szyldu Red Bull?

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Roger Schmidt następcą Juergena Kloppa w Red Bullu

Następcę już wybrano. Został nim znany i ceniony szkoleniowiec, którego w przeszłości łączono nawet z reprezentacją Polski. - W trakcie wieloletniej kariery zbudował sobie znakomitą markę, rozwijając młodych, utalentowanych zawodników i skutecznie pomagając im w osiągnięciu wyższych poziomów - powiedział Oliver Mintzlaff, prezes rady nadzorczej w Red Bullu, cytowany przez footmercato.net. O jakim trenerze mowa?

- Z przyjemnością witamy Rogera Schmidta z powrotem w Red Bullu. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wyjątkowej wiedzy piłkarskiej i doskonałemu rozumieniu naszej filozofii, jest on idealną osobą do kierowania działem sportowym naszego globalnego portfolio piłkarskiego - przekazał działacz. Schmidt rozpocznie pracę na nowym stanowisku od października 2026 roku. W przeszłości 59-letni Niemiec faktycznie miał okazję współpracować z Red Bullem, ale w roli szkoleniowca. Od lipca 2012 do czerwca 2014 roku prowadził RB Salzburg, zdobywając mistrzostwo i Puchar Austrii.

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Niewiele brakowało, a Schmidt mógł zostać selekcjonerem... naszej kadry

Od sierpnia 2024 Schmidt nie prowadził żadnej drużyny. W lipcu 2025 było o nim głośno w kontekście objęcia reprezentacji Polski po Michale Probierzu. Do tego namawiał go sam Tomasz Hajto. - Od kilku miesięcy mówię, że dla mnie faworytem jest Roger Schmidt. Myślę, że teraz mogę to już publicznie powiedzieć. Jego Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven i Benfica grały zjawiskowy futbol. To uznany fachowiec z mocnym charakterem, a taki jest nam potrzebny. Byłby to rewelacyjny trener, jakiego dawno nie mieliśmy - mówił wówczas Hajto w rozmowie z Polsatem Sport. PZPN i Schmidt nie doszli jednak do porozumienia, a selekcjonerem Biało-Czerwonych został Jan Urban.