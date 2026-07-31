Słynny klub sprzedany za 1 euro! Ostatnia deska ratunku

Starsi kibice z pewnością pamiętają czasy, w których Girondins Bordeaux występował w Lidze Mistrzów. Dziś klub jest na granicy swojego istnienia. Czas pokaże, czy najnowsze wieści oznaczają, że klub uniknie bankructwa i przystąpi do nadchodzących rozgrywek. Fakty są takie, że w Nowej Akwitanii - przynajmniej na chwilę - zaświeciło słońce.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

Ratunek Bordeaux? Nowe wieści z Francji

"Początkowo wykluczeni z mistrzostw kraju, Girondins Bordeaux wciąż mają nadzieję na utrzymanie się w National 1. Według informacji "Sud Ouest", które możemy potwierdzić, fundusz inwestycyjny Sparta Capital pozyskał środki na odkupienie klubu od Gerarda Lopeza. Pozwala to uniknąć postępowania upadłościowego" - czytamy w "L'Equipe".

Portal sport.ro odnotował z kolei, że Bordeaux zostało sprzedane przez Lopeza za symboliczne jedno euro. Ta transakcja zakończyła pięcioletni okres rządów biznesmena w Nowej Akwitanii. Lopez przejął klub w 2021 roku i za jego kadencji został zdegradowany do Ligue 2, a kolejno w wyniku problemów finansowych i natury administracyjnej spadł na czwarty poziom rozgrywkowy.

Warto pamiętać, że lata temu w Bordeaux grało pięciu Polaków. Mowa tu o Krzysztofie Marxie, Grzegorzu Krychowiaku, Ludovicu Obraniaku, Igorze Lewczuku, a także Rafale Strączku. Ten ostatni poznał gorycz degradacji do drugiej ligi.

Czas pokaże, czy dla Girondins Bordeaux jeszcze zaświeci słońce i czy najnowsze informacje są zwiastunem lepszych czasów, czy też jedynie życzeniowej nadziei kibiców, która nie zostanie spełniona.