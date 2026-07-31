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Słynny klub sprzedany za 1 euro! Ostatnia deska ratunku

Czy słynny francuski klub został jednak uratowany? Wygląda na to, że kibice Girondins Bordeaux przynajmniej na chwilę mogę spojrzeć na świat przez różowe okulary.
Stadion Girondins de Bordeaux
Screenshot: YouTube/The World Stadium Tour

Starsi kibice z pewnością pamiętają czasy, w których Girondins Bordeaux występował w Lidze Mistrzów. Dziś klub jest na granicy swojego istnienia. Czas pokaże, czy najnowsze wieści oznaczają, że klub uniknie bankructwa i przystąpi do nadchodzących rozgrywek. Fakty są takie, że w Nowej Akwitanii - przynajmniej na chwilę - zaświeciło słońce.

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Ratunek Bordeaux? Nowe wieści z Francji

"Początkowo wykluczeni z mistrzostw kraju, Girondins Bordeaux wciąż mają nadzieję na utrzymanie się w National 1. Według informacji "Sud Ouest", które możemy potwierdzić, fundusz inwestycyjny Sparta Capital pozyskał środki na odkupienie klubu od Gerarda Lopeza. Pozwala to uniknąć postępowania upadłościowego" - czytamy w "L'Equipe".

Portal sport.ro odnotował z kolei, że Bordeaux zostało sprzedane przez Lopeza za symboliczne jedno euro. Ta transakcja zakończyła pięcioletni okres rządów biznesmena w Nowej Akwitanii. Lopez przejął klub w 2021 roku i za jego kadencji został zdegradowany do Ligue 2, a kolejno w wyniku problemów finansowych i natury administracyjnej spadł na czwarty poziom rozgrywkowy.

Warto pamiętać, że lata temu w Bordeaux grało pięciu Polaków. Mowa tu o Krzysztofie Marxie, Grzegorzu Krychowiaku, Ludovicu Obraniaku, Igorze Lewczuku, a także Rafale Strączku. Ten ostatni poznał gorycz degradacji do drugiej ligi.

Czas pokaże, czy dla Girondins Bordeaux jeszcze zaświeci słońce i czy najnowsze informacje są zwiastunem lepszych czasów, czy też jedynie życzeniowej nadziei kibiców, która nie zostanie spełniona.

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