Premier Wielkiej Brytanii przemówił ws. Infantino. "Skandaliczna propozycja"

Gianni Infantino zamierza powołać spółkę FFE (FIFA Forward Enterprise), która zarządzałaby prawami komercyjnymi do organizacji imprez pod egidą FIFA. W praktyce oznacza to sprzedaż męskich i kobiecych mundiali, a także Klubowych Mistrzostw Świata prywatnym przedsiębiorcom. Ten pomysł nie spodobał się kibicom, dziennikarzom i przedstawicielom europejskich federacji.

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Infantino podpadł nawet premierowi Wielkiej Brytanii. "Nie nadaje się"

W czwartek 31 lipca UEFA wydała oświadczenie podpisane przez 55 federacji członkowskich, w których zapewniła, że cały Stary Kontynent zbojkotuje mundial, jeśli pomysł Infantino zostanie zrealizowany. Takie postawienie sprawy przez europejskie związki piłki nożnej nie dziwi, bowiem już wcześniej doniesienia medialne wskazywały na to, że UEFA ma dość szwajcarskiego prezydenta FIFA.

Jak się okazuje, dość mają nie tylko przedstawiciele środowiska piłkarskiego czy szeroko pojętego środowiska sportowego. Dziś wojna z Infantino przybiera także wymiar polityczny. Swoje zdanie na temat najważniejszego działacza w świecie piłki nożnej wyraził premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham. Delikatnie mówiąc, nie było ono przychylne dla Szwajcara.

- To była skandaliczna propozycja. Sam pomysł, że można poruszyć tę kwestię, pokazuje, że moim zdaniem ta osoba nie nadaje się na stanowisko przewodniczącego FIFA - powiedział, cytowany przez London Evening Stadrad.

UEFA planuje poprzeć kontrkandydata dla Infantino w kolejnych wyborach na prezydenta FIFA. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Nassera Al-Khelaifiego, czyli obecnego właściciela Paris Saint-Germain. Jeśli jednak on nie zgodzi się walczyć o "stołek", wówczas Europa ma stanąć murem za... Dariuszem Mioduskim, czyli właścicielem Legii Warszawa.

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