To dlatego Rybus wrócił do Polski. "Chciałbym to jasno podkreślić"

Maciej Rybus w 2022 roku podjął decyzję, która położyła się cieniem na całej jego karierze i pozostał w Rosji, mimo ataku tego kraju na Ukrainę. Przez tę decyzję Rybus nie pojechał na mistrzostwa świata w Katarze. Po czasie okazało się też, że nie opłaciła się ona sportowo również w karierze klubowej - najpierw były reprezentant Polski w Rosji prawie nie grał - przeszkadzały mu w tym również kontuzje - a od 2024 roku nie miał umowy z profesjonalnym zespołem.

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Dlatego Rybus zagra w Polsce. Sam przyjechał

Jak do tego doszło, że Maciej Rybus wrócił do Polski i zagra w trzecioligowym Pelikanie Łowicz? Były reprezentant kraju... przyjechał z dziećmi na wakacje. Szybko okazało się, że jest zainteresowany grą dla klubu, którego jest wychowankiem.

- Maciek przyjechał z dwójką synów na okres wakacyjny do Polski. Spotkaliśmy się dwukrotnie na kawie i porozmawialiśmy. Maciek zawsze był żywo zainteresowany poczynaniami klubu i padł pomysł wspólnego treningu na boisku - mówi Dawid Sut, dyrektor sportowy Pelikana, w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Potem wszystko potoczyło się już bardzo szybko. - Zaprosiliśmy wówczas dwóch bramkarzy z akademii i dwóch zawodników z pierwszego zespołu i zrobiliśmy wspólny trening. Taka miała być pierwsza formuła, by przekonać Maćka do powrotu w miejsce, gdzie rozpoczynał swą karierę. Nasz dział medialny opakował to wydarzenie i już wtedy usłyszeliśmy od niego, że jest duża szansa, że dołączy do zespołu. Gdy zadzwonił do mnie z informacją, że specjalnie przełożył wakacje, bo termin pokrywał się z rozpoczęciem treningów, to już wiedziałem, że chce podjąć rękawicę. Wziął udział w niemal każdej jednostce treningowej, z wyłączeniem dwóch treningów, gdy borykał się z mikrourazem. W dodatku zagrał we wszystkich sparingach, ale nie chcieliśmy nakładać na niego presji. Czekaliśmy, aż sam podejmie decyzję. Temat kontraktu dograliśmy błyskawicznie, nie były potrzebne żadne negocjacje - opowiada Sut.

- Chciałbym to jasno podkreślić, że Maciek nie przychodzi do Pelikana dla pieniędzy - dodaje.

Klub korzysta też na sprowadzeniu Rybusa marketingowo. - Od pierwszego filmiku w Łowiczu nawet ludzie niezwiązani z piłką pytali, czy Maciej Rybus będzie grał w Pelikanie. Wtedy tych odpowiedzi nie udzielaliśmy. Zespół miał też imprezę integracyjną w Warszawie i pojawiło się wtedy więcej zdjęć z Maćkiem niż negatywnych komentarzy - powiedział Sut.

Celem drużyny na obecny ma być walka o miejsce w górnej połowie tabeli. - Celujemy w miejsca 1-8. Miejmy nadzieję, że udanie wystartujemy, bo jak są odpowiednie wyniki, to zawsze inaczej patrzy się na klub i transfer - podkreśla dyrektor sportowy Pelikana.

Łowiczanie pierwszy mecz nowego sezonu rozegrają już w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18:00. Ich rywalem będzie drużyna ŁKS-u Łomża.