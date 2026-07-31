FIFA wydała oświadczenie. Wbiła UEFA szpilkę

Czy o wyglądzie mundialu w przyszłości zdecydują prywatni inwestorzy, a nie FIFA? Taki plan ma Gianni Infantino. Prezydent światowej federacji z chęcią sprzedałby prawa do organizacji mistrzostw świata i innych turniejów pod egidą FIFA tym, którzy najwięcej zapłacą. Miał nawet dać ultimatum federacjom krajowym, że jeśli nie zaakceptują planu w ciągu 50-ciu dni, nie będą mogły liczyć na zbyt wiele pieniędzy.

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FIFA odpowiada na krytykę

Oczywiście po tych doniesieniach wybuchła ogromna burza. UEFA zapowiedziała bojkot m.in. mistrzostw świata 2030, jeśli FIFA zrealizuje swój plan. Za to Gianniego Infantino porzucił i zmieszał z błotem nawet Carlos Cordeiro, jego główny doradca, który odszedł z federacji w trybie natychmiastowym. FIFA postanowiła wydać wreszcie własne oświadczenie.

- Szanujemy odpowiedzi w przestrzeni publicznej i chcemy zapewnić o chęci otwartej oraz demokratycznej konsultacji. Cały planowany przez nas proces komunikacyjny został zakłócony przez błędne doniesienia medialne. Będziemy jednak kontynuować ten proces, by upewnić się, że każda federacja członkowska dostanie możliwość zagłosowania zgodnie z faktami. FIFA chce jedynie, aby każda z federacji miała znaczący udział w komercyjnych szansach, jakie czekają je w ich krajach i to nie kosztem ducha FIFA czy samego futbolu. Nikt nie sprzedaje piłki nożnej. To jest coś, czego FIFA nigdy by nie zrobiła - czytamy.

Szpila wbita w UEFA. Infantino precyzuje swoje plany

Dalej mamy bezpośrednią odpowiedź na bojkot ze strony UEFA. - Każdy ma prawo wyrażać swój sprzeciw i domagać się doprecyzowania pewnych kwestii. Jednak żadna organizacja nie może twierdzić, że reprezentuje wszystkie 211 federacji członkowskich FIFA. Każda federacja ma prawo przyjrzeć się propozycji i wyrazić własne zdanie nt. przyszłości. To są demokratyczne zasady FIFA - pisze światowa federacja.

FIFA wyjaśniła też swoje plany. Zamierzają m.in. utworzyć jedną spółkę, która odpowiadałaby za organizację wydarzeń, a FIFA w pełni by ją kontrolowała. Wszelkie zyski byłyby dzielone pomiędzy wszystkie zrzeszone federacje, które za samo wejście planu w życie otrzymałyby po 20 milionów dolarów w latach 2027-2030.

Zdaniem FIFA nowa spółka efektywniej zarządzałaby komercyjnymi operacjami w futbolu i generowała większe zyski dla każdej z federacji, natomiast sam udział w całym planie byłby tylko dla chętnych. Na koniec federacja zapewniła, że bez większościowego poparcia ze strony członków FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE), czyli wspomniana spółka, nie zostanie utworzona.