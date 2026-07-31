Trzęsienie ziemi w FIFA! Zaufany człowiek Infantino odchodzi

Gianni Infantino wymyślił, że zarobi miliardy na sprzedaży praw do organizacji mistrzostw świata prywatnym inwestorom. Prezydent FIFA liczył zapewne, iż większość poprze ten plan, skuszona ogromnymi pieniędzmi, a dla bezpieczeństwa zagroził federacjom, które nie staną po jego stronie, że stracą dostęp do większości środków finansowych z FIFA. Okazuje się jednak, że na razie najgorzej wychodzi na tym sam Włoch.

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UEFA to dopiero początek

UEFA już się zbuntowała i zapowiedziała bojkot mundialu 2030, jeśli plan zostanie zrealizowany. Według medialnych doniesień inne kontynenty też mają zamiar stawić opór. Teraz jednak Infantino dostał potężny cios ze swojego najbliższego otoczenia. Z pracy odszedł główny doradca prezydenta FIFA Carlos Cordeiro. Pracował w FIFA od 2021 roku, a wcześniej był choćby prezydentem amerykańskiej federacji. Teraz opublikował w mediach oświadczenie, w którym poinformował o odejściu, a przy okazji moralnie zrównał z ziemią cały plan Infantino.

Zaufany doradca Infantino odchodzi! Zmieszał plan prezydenta z błotem

- Jako główny doradca prezydenta FIFA, były bankier i wieloletni fan piłki nożnej, nie mogę pozostać bierny, gdy FIFA planuje sprzedać mistrzostwa świata. Stawiam sprawę jasno: nigdy nie miałem nic wspólnego z tym planem i zdecydowanie się mu sprzeciwiam. To zły układ dla federacji, zły układ dla piłki nożnej i zły układ dla długoterminowej przyszłości tej dyscypliny. FIFA już ma dostęp do ogromnych zasobów finansowych. Ma miliardy dolarów oszczędności i zero długów. Prezydent FIFA sam podkreślał, że zarobiliśmy 15 mld dolarów w latach 2022-26. Jeśli federacje chcą większych nakładów finansowych, by się rozwijać, to FIFA już teraz ma możliwości finansowe, by je zapewnić. Sprzedanie najcenniejszej rzeczy w futbolu za kolejne 4,2 mld dolarów nie ma sensu. To zastawienie przyszłości futbolu bez uzasadnienia - czytamy w oświadczeniu.

- Najbardziej martwi mnie brak odpowiedzi na fundamentalne pytania. Czemu to się pojawiło? Czemu teraz? Kto na tym zyska? Kto tym będzie zarządzał? Co zyskają inwestorzy i jakie koszty poniesie futbol? Odpowiedzi nie ma, a mimo to federacje zmusza się do podjęcia decyzji w 50 dni, inaczej pozostawi się je same sobie. To nie jest odpowiedzialne decydowanie o przyszłości - kontynuuje Cordeiro. Amerykanin wyraził też nadzieję, że wkrótce głos zabiorą inni, którym nie w smak plany obecnego prezydenta FIFA.

- Po ostrożnym przemyśleniu sprawy nie mogę kontynuować pracy jako główny doradca prezydenta FIFA. Złożyłem wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. FIFA nie jest odpowiedzialna za maksymalizację zysków z reklam za wszelką cenę. Ma wzmacniać i chronić futbol dla przyszłych generacji. Piłka nożna zawsze ma pierwszeństwo. Pracowanie przez ponad pięć lat z ludźmi, dla których ten sport jest najważniejszy było przywilejem. Mam nadzieję, że oni też wkrótce przemówią, bo takie decyzje mają służyć interesom piłki, a nie tym, którzy chcą tylko na niej zarabiać - zakończył Cordeiro.