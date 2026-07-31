44 procent - tyle szans na awans miało FCSB przed wyjazdowym rewanżem z Audą w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji (pierwszy mecz 2:3) według wyliczeń statystyków z Football Meets Data. Kontynuator tradycji Steauy Bukareszt, 28-krotny mistrz Rumunii (rekord) i triumfator Pucharu Mistrzów w sezonie 1985/86, na Łotwie został ostatecznie pogrążony (a dopiero w drugiej rundzie wszedł do gry).

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FCSB ledwo co zaczęło grać w Lidze Konferencji, a już go nie ma. Kompromitacja na Łotwie

Ósmy zespół poprzedniego sezonu Ligi I, który do pucharów dostał się dzięki wygraniu play-offów, jeszcze w pierwszej połowie rewanżu z Audą zaczął mieć problemy. Konkretnie w drugiej minucie doliczonego czasu gry, kiedy trafił Barthelemy Diedhiou.

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Sytucja FCSB stała się nieco lepsza, gdy niecały kwadrans po przerwie stan spotkania wyrównał Joao Pedro. Na niewiele się to zdało, gdyż w 67. minucie ponownie dał o sobie znać Diedhiou (a trzeci raz w całym dwumeczu). I tak jak w pierwszym starciu obu ekip Rumuni dwukrotnie odrobili straty, tak tym razem im się nie udało. W 84. minucie bramkę zdobył Kader Kone, który tydzień wcześniej zapewnił Audzie zwycięstwo 3:2 w doliczonym czasie gry. Tym razem też było gol w dodatkowych minutach, autorstwa Tina Hrvoja.

Druga runda eliminacji Ligi Konferencji: FK Auda - FCSB 4:1 (dwumecz 7:3, awans: FK Auda).

Gole: Barthelemy Diedhiou 45+2., 67., Kader Kone 84., Tin Hrvoj 90+3. - Joao Pedro 58.

Właściciel FCSB nie wytrzymał po klęsce w LK. Gigi Becali oszczędził tylko jednego piłkarza

Po zakończeniu spotkania bardzo niezadowolony był Gigi Becali, ekscentryczny właściciel zespołu z Bukaresztu. W programie "Play On Sport" na platformie streamingowej VOYO mężczyzna skrytykował prawie wszystkich. Upiekło się tylko jednemu graczowi.

- Jeśli w wyjściowej jedenastce masz tylko jednego zawodnika - mowa o Padurariu - to nie ma szans na wygraną! - grzmiał Becali (cytat za: sport.ro). 19-letni Ricardo Padurariu to wychowanek Steauy, który przesiedział na ławce pierwszy mecz, ale na rewanż wskoczył do podstawowego składu (zajął miejsce Risto Radunovicia, przesuniętego do środka pomocy). I według Becalego jako jedyny nie zawiódł.

Dla FCSB to drugi z rzędu sezon z dużą wpadką w europejskich pucharach. Poprzednio w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegrało z macedońską Shkendiją Tetowo (0:1 i 1:2). Mimo to później pokonało Dritę i Aberdeen w kwalifikacjach Ligi Europy, dzięki czemu dostało się do fazy ligowej (dwa zwycięstwa, jeden remis, pięć porażek, bilans bramek 9-16 i 27. miejsce w tabeli, zatem brak awansu).

Teraz Bukareszteńczykom pozostała już tylko rywalizacja na krajowym podwórku. Natomiast Rumunii zostały jeszcze dwa zespoły w trzecich rundach eliminacji europejskich pucharach: w Lidze Europy Universitatea Craiova (ostatnio 0:1 i 2:2 z Lewskim Sofia w LM), a w Lidze Konferencji CFR Cluj (ostatnio 1:1 i 3:0 z Alaszkertem Erywań). Poza tym z LK pożegnała się Universitatea Kluż, która przegrała 1:3 wyjazdowy rewanż z norweskim SK Brann (pierwszy mecz 2:2).