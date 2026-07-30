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UEFA ogłosiła bojkot FIFA. Co z mundialem w Polsce?

Czy oświadczenie UEFA w sprawie bojkotu turniejów organizowanych przez FIFA wpłynie na rozpoczynające się za nieco ponad miesiąc mistrzostwa świata U-20 kobiet, które mają rozpocząć się w Polsce? Nad tą kwestią zastanawia się dziennikarz BBC.
Gianni Infantino
Fot. REUTERS/Benoit Tessier

Prezydent FIFA Gianni Infantino rozpętał burzę. Wszystko z powodu najnowszego pomysłu, dotyczącego sprzedaży praw do turniejów rozgrywanych pod swoją egidą prywatnym podmiotom. Głos w tej sprawie już zabrała UEFA. Wydała oświadczenie.

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Dziennikarz zauważa. Co z turniejem w Polsce w obliczu oświadczenia UEFA?

"Zwrot z tej inwestycji stanie się obowiązkiem. Ich oczekiwania będą codzienną presją. Od tego momentu każda decyzja dotycząca kalendarza rozgrywek, każdy wybór formatu, każdy wybór kształtujący przyszłość tego sportu nie wynika z tego, co najbardziej służy piłce nożnej, a akcjonariuszom. Nie będziemy legitymizować takiego modelu. Nikt nie ma moralnego prawa sprzedaży tego, co przechowuje dla przyszłych pokoleń" - napisano w oświadczeniu, jednocześnie zapowiadając - że jeśli Infantino nie wycofa się ze swojego pomysłu, UEFA zbojkotuje mundialu.

Czy dotyczy to tylko turnieju seniorskiego mężczyzn? Dziennikarz BBC Dale Johnson na portalu X już zauważył, że najbliższy turniej pod egidą FIFA zostanie rozegrany za nieco ponad miesiąc... w Polsce. 

"Mistrzostwa Świata Kobiet U-20 są organizowane przez Polskę i obejmują sześć europejskich drużyn. Pierwszy mecz za 37 dni. Następnie baraże UEFA do Mistrzostw Świata Kobiet, z udziałem Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, w październiku. Po czym Mistrzostwa Świata kobiet U-17 w październiku (pięć europejskich drużyn" - napisał dziennikarz.

Czas pokaże, czy faktycznie turnieje zostaną zbojkotowane przez drużyny zrzeszone w UEFA.

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