UEFA odpaliła bombę. Cały świat pisze o bojkocie!

To już oficjalne - UEFA poszła z FIFA na wojnę. Europejska federacja ogłosiła, że jeżeli plany Gianniego Infantino wejdą w życie, żadna drużyna narodowa ze Starego Kontynentu nie weźmie udziału w turniejach organizowanych przez światową centralę. Poszło o pomysł sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata zewnętrznym inwestorom.

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"Niektóre rzeczy są zbyt ważne, by je sprzedawać. Mistrzostwa świata należą do piłki nożnej. Dopóki Europa ma coś do powiedzenia, nigdy nie będą na sprzedaż" - przekazano w oficjalnym komunikacie zapowiadającym bojkot. Tak stanowcza decyzja federacji prowadzonej przez Aleksandra Ceferina wywołała reakcje na całym świecie.

Tak będzie wyglądać bojkot

"Europa poza mundialami" - tak wieści o decyzji UEFA opisuje hiszpańskie "Mundo Deportivo". Zwrócono uwagę na mistrzostwa świata w 2030 roku. "Jedną z największych niewiadomych w tym sporze jest wpływ bojkotu na organizację mundialu, z Hiszpanią jako głównym organizatorem, do której dołączyła Portugalia i Maroko" - można przeczytać.

O tym, jak wyglądać będzie ten bojkot, napisało brytyjskie BBC. "Obejmowałby wszystkie turnieje FIFA, w tym mistrzostwa świata mężczyzn i kobiet oraz klubowe mistrzostwa świata. Rozpocznie się, jeżeli propozycje prezydenta FIFA Gianniego Infantino zostaną przegłosowane przez federacje członkowskie" - czytamy.

Nawet Rosjanie poparli decyzję UEFA

Z kolei "Bild" pisze bez ogródek: "UEFA grozi bojkotem mistrzostw świata" - tak zatytułowano artykuł dotyczący komunikatu europejskiej federacji piłkarskiej. "Decyzja 55 członków była jednomyślna i została podjęta na nadzwyczajnym zebraniu, zwołanym z powodu krytycznej sytuacji" - przekazują Niemcy. W tym spotkaniu brał udział prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Skoro decyzja była jednomyślna, to na bojkot zgodzili się również Rosjanie, którzy od przeszło czterech lat nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach UEFA. "Wszystkie 55 krajowych federacji należących do UEFA, w tym Rosja, poparło bojkot turniejów FIFA, jeżeli centrala nie porzuci planów przyciągnięcia prywatnych inwestorów" - informują tamtejsze media.

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Portal 24tv.ua zauważa natomiast, że w wprowadzonym specjalnie na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie formacie rozgrywek największa część drużyn pochodzi ze Starego Kontynentu. "Europa deleguje aż 16 drużyn, co stanowi jedną trzecią wszystkich uczestników" - można przeczytać. Według Ukraińców, pod znakiem zapytania stanie organizacja następnych mistrzostw świata.

Trudno przewidzieć, jak wyglądać będzie nie tylko mundial w 2030 roku, ale również turnieje mistrzowskie kobiet oraz młodzieży. Jeżeli Gianni Infantino dopnie swego, wszystkie te rozgrywki odbędą się bez europejskich zespołów - co będzie wielką stratą. Na tegorocznym mundialu w najlepszej ósemce było aż sześć reprezentacji ze Starego Kontynentu, a trzy lata temu na MŚ kobiet medale zdobyły Hiszpanki, Angielki oraz Szwedki.