Oficjalnie: Reprezentantka Polski zmienia klub. Będzie polski duet

Kinga Szemik od lat rozwija swoją karierę poza Polską. W wieku 19 lat (2016 rok) opuściła ekstraligowy wówczas Mitech Żywiec na rzecz amerykańskiego Uniwersytetu Texas Rio Grande Valley, a w 2020 roku trafiła do Francji. Tam w barwach wpierw Nantes, a potem Stade Reims wyrobiła sobie markę czołowej bramkarki nad Sekwaną (była nawet najlepszą bramkarką sezonu 2023/24 we francuskiej ekstraklasie) i od 2024 roku broniła dostępu do siatki West Hamu United.

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Pewny punkt w West Hamie, ale czas na zmiany

Przez dwa lata była niezaprzeczalnym numerem jeden w londyńskiej bramce. Ze swoim klubem zajęła kolejno 9. oraz 10. miejsce, w obu wypadkach wywalczając utrzymanie w Women Super League. Można powiedzieć, że Polska miała w West Hamie prawdziwy bramkarski duet, bo w męskim zespole grał rzecz jasna Łukasz Fabiański. Teraz wiemy już, że nic z tego duetu już nie pozostało. Fabiański zakończył bowiem sportową karierę, a Szemik przygodę z londyńskim klubem.

Niemiecka liga nowym wyzwaniem

West Ham oficjalnie poinformował, że 29-letnia reprezentantka Polski przenosi się na zasadach transferu definitywnego do HSV Hamburg. To klub z niemieckiej ekstraklasy, który w zeszłym sezonie zajął 12. miejsce (na 14 drużyn), utrzymując się w lidze jako beniaminek. Teraz cel będzie zapewne podobny, a Szemik ma pomóc im go osiągnąć. Klub nie podał, jak długi kontrakt podpisała.

Bramkarka utworzy w tym zespole duet Polek wraz z pomocniczką Sylwią Matysik. Ona również trafiła tam tego lata po tym, jak rozstała się z FC Koeln. Obie reprezentantki naszego kraju rozpoczną sezon ligowy w niedzielę 23 sierpnia, gdy HSV o 18:30 zagra z Freiburgiem.