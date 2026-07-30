Powrót na stronę główną

Oficjalnie: Reprezentantka Polski zmienia klub. Będzie polski duet

To koniec przygody Kingi Szemik z ligą angielską. Podstawowa bramkarka reprezentacji Polski przez dwa lata również była numerem jeden w West Hamie United. Jednak to właśnie uległo zmianie, bo nasza rodaczka oficjalnie opuściła angielski klub. Teraz czas na grę w lidze niemieckiej.
Fot. Martyna Niećko / Agencja Wyborcza.pl

Kinga Szemik od lat rozwija swoją karierę poza Polską. W wieku 19 lat (2016 rok) opuściła ekstraligowy wówczas Mitech Żywiec na rzecz amerykańskiego Uniwersytetu Texas Rio Grande Valley, a w 2020 roku trafiła do Francji. Tam w barwach wpierw Nantes, a potem Stade Reims wyrobiła sobie markę czołowej bramkarki nad Sekwaną (była nawet najlepszą bramkarką sezonu 2023/24 we francuskiej ekstraklasie) i od 2024 roku broniła dostępu do siatki West Hamu United.

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Pewny punkt w West Hamie, ale czas na zmiany

Przez dwa lata była niezaprzeczalnym numerem jeden w londyńskiej bramce. Ze swoim klubem zajęła kolejno 9. oraz 10. miejsce, w obu wypadkach wywalczając utrzymanie w Women Super League. Można powiedzieć, że Polska miała w West Hamie prawdziwy bramkarski duet, bo w męskim zespole grał rzecz jasna Łukasz Fabiański. Teraz wiemy już, że nic z tego duetu już nie pozostało. Fabiański zakończył bowiem sportową karierę, a Szemik przygodę z londyńskim klubem.

Niemiecka liga nowym wyzwaniem

West Ham oficjalnie poinformował, że 29-letnia reprezentantka Polski przenosi się na zasadach transferu definitywnego do HSV Hamburg. To klub z niemieckiej ekstraklasy, który w zeszłym sezonie zajął 12. miejsce (na 14 drużyn), utrzymując się w lidze jako beniaminek. Teraz cel będzie zapewne podobny, a Szemik ma pomóc im go osiągnąć. Klub nie podał, jak długi kontrakt podpisała.

Bramkarka utworzy w tym zespole duet Polek wraz z pomocniczką Sylwią Matysik. Ona również trafiła tam tego lata po tym, jak rozstała się z FC Koeln. Obie reprezentantki naszego kraju rozpoczną sezon ligowy w niedzielę 23 sierpnia, gdy HSV o 18:30 zagra z Freiburgiem. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji