Będzie nowy szef FIFA? To on miałby zastąpić Infantino

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Koncepcja Infantino o wyprzedaży praw do organizacji największy imprez spod znaku FIFA najczęściej określana jest jednym epitetem: "szaleńcza". Przedstawiciele UEFA wpadli na pomysł, w jaki sposób można zatrzymać realizację skandalicznego planu prezydenta FIFA.

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Nasser Al-Khelaifi stanie w szranki z Giannim Infantino?

"To przekroczenie granicy, której piłkarskie organizacje nigdy nie powinny przekraczać. UEFA podchodzi do tej sprawy śmiertelnie poważnie. Tak samo powinna postąpić każda krajowa federacja. Tak samo powinien postąpić każdy zainteresowany: ligi, kluby, zawodnicy, piłkarze, kibice, rządy i każdy, komu zależy na przyszłości futbolu" - czytamy w specjalnym oświadczeniu UEFA.

Na czwartek 30 lipca europejska centrala piłki nożnej zwołała nadzwyczajne spotkanie z federacjami członkowskimi, aby przedyskutować m.in. sprawę ewentualnego bojkotu najbliższego mundialu, a także możliwości odwołania samego Gianniego Infantino.

Dziennikarze "The Telegraph", potwierdzając wcześniejsze ustalenia "Politico", przekazali, na czym miałby polegać projekt zmiany szefa FIFA.

"Liderzy europejskiego futbolu starali się namówić katarskiego działacza Nassera Al-Khelaifiego do wystąpienia jako rywal prezydenta FIFA, Gianniego Infantino" - czytamy.

"Redakcja Telegraph Sport potwierdziła, że przewodniczący Qatar Sports Investments oraz prezydent Paris Saint-Germain - który piastuje kilka kluczowych stanowisk w świecie sportu - jest postrzegany przez swoich zwolenników jako osoba mająca największe szanse na pokonanie Infantino w nadchodzących wyborach prezydenckich" - dodano.

Pomysł to jedno, wykonanie bywa znacznie bardziej skomplikowane. W tej sprawie miał zresztą anonimowo wypowiedzieć się jeden z przedstawicieli Al-Khelaifiego:

- Nasser nie ma absolutnie żadnych ambicji, intencji ani interesu w objęciu funkcji szefa FIFA. Nadal będzie dyskretnie wspierał wszystkie instytucje światowego i europejskiego futbolu.

Drugim problemem jest to, że potencjalna kandydatura Katarczyka nie byłaby wolna od kontrowersji. W pamięci bowiem pozostał wielki skandal korupcyjny, jaki w 2015 roku wybuchł wewnątrz FIFA w związku z przyznaniem Katarowi organizacji mistrzostw świata 2022.

Swego czasu było głośno o Dariuszu Mioduskim jako o potencjalnym rywalu Infantino.

Wybory na przewodniczącego FIFA odbędą się 18 marca 2027 roku podczas 77. Kongresu tej organizacji w marokańskim Rabacie. Kandydatury można zgłaszać do 18 listopada 2026.