Kulesza jedzie rozmawiać z UEFA. Infantino chce poważnie zarobić

Jedna spółka składająca się z wielu prywatnych inwestorów, odpowiadająca za organizację najważniejszych imprez sportowych pod egidą FIFA z mundialem na czele. Na taki pomysł wpadł ostatnio Gianni Infantino. Brytyjski dziennik "The Times" doniósł, że prezydent światowej federacji z radością sprzeda prawa do organizacji każdemu, kto zechce godziwie za nie zapłacić. Jednym z głównych inwestorów miałby zostać choćby Joshua Kushner, którego brat jest zięciem Donalda Trumpa, prezydenta USA.

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Infantino chce poważnie zarobić. Federacje dostały ultimatum

Co więcej, FIFA miała rozesłać ultimatum do wszystkich zrzeszonych w niej federacji. Jeśli federacja poprze ideę Infantino, wówczas zyska dostęp do dużych środków finansowych. Jeśli jednak się sprzeciwi, to będzie mogła liczyć na znacznie mniejsze pieniądze. W piłkarskim świecie zawrzało, a na czele wrogów tego pomysłu stanęła UEFA, która opublikowała już dwa oświadczenia krytykujące FIFA. Co na to wszystko Polski Związek Piłki Nożnej?

PZPN jeszcze nie wydał wyroku. Kulesza spotka się z UEFA

To się jeszcze okaże. W komentarzu dla portalu Meczyki prezes Cezary Kulesza ujawnił, że wpierw spotka się z przedstawicielami UEFA na specjalnie zwołanym w związku z tą kwestią spotkaniu. - Obecnie dysponujemy wyłącznie informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej, które oczywiście uważnie analizujemy. Dziś (30 lipca przyp. red.) o godz. 15:00 razem z Sekretarzem Generalnym weźmiemy udział w spotkaniu zwołanym przez władze UEFA, w całości poświęconym tej kwestii - powiedział Kulesza.

- Stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej zostanie wypracowane po zapoznaniu się z oficjalnymi i szczegółowymi założeniami propozycji FIFA oraz z uwzględnieniem ustaleń i wniosków ze spotkania z przedstawicielami UEFA - zapowiedział prezes PZPN. Choć plan FIFA spotkał się już ze znaczącym sprzeciwem, to sojusznicy też się znaleźli. Na przykład prezes czeskiej federacji David Trunda, który wyraził chęć współpracy z FIFA. Na więcej stanowisk trzeba jednak poczekać.