Najdroższy zawodnik Ekstraklasy znowu zachwycił. A Widzew go skreślił

Wydaje się, że wypożyczenie z Widzewa Łódź było jedną z najlepszych decyzji Osmana Bukariego w karierze. W Crvenie Zvezda Belgrad, dla której miał okazję grać w przeszłości, na nowo odżył. Już po dziewięciu minutach spędzonych na murawie pierwszego meczu z Larne (4:0) w el. LM zaliczył asystę i to wyjątkowej urody. "Wystarczyło opuścić ESA i włączyła się joga bonito" - pisali kibice. W kolejnym spotkaniu, tym razem w lidze, było jeszcze lepiej, bo wpisał się na listę strzelców. A co zrobił w środowy wieczór, kiedy doszło do rewanżu z irlandzkim Larne? Coś pięknego!

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Co za gol Bukariego. Zabawił się z rywalami

Bukari wszedł na murawę dopiero w 63. minucie. Już wtedy Crvena Zvezda prowadziła 4:0. Na tym zatrzymywać się jednak nie zamierzała i mocno naciskała rywala. To przyniosło efekt. W 79. minucie padł piąty gol, tym razem autorstwa Ghańczyka.

Otrzymał długie podanie tuż przed polem karnym, co wyprowadziło go niemal na pozycję jeden na jednego z bramkarzem. Opanował tę piłkę i wydawało się, że może oddać strzał. Blisko niego znalazł się jednak jeden z obrońców. Co w tej sytuacji zrobił Bukari? Zachował zimną głowę i dosłownie ośmieszył zarówno stopera, jak i golkipera. Postraszył ich nogą, że chce oddać strzał, dlatego też rywale przygotowali się na uderzenie. Ghańczyk jednak zmylił ich i dopiero po chwili uderzył na bramkę, na co przeciwnicy nie byli gotowi. Nie celebrował trafienia nadmiernie, po prostu szeroko się uśmiechnął, ustanawiając wynik spotkania.

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Co na to Widzew Łódź?

Dwa gole i jedna asysta - oto wyniki Bukariego na wypożyczeniu. Potrzebował ledwie trzech spotkań i 117 minut spędzonych na murawie, by osiągnąć takie rezultaty. To na pewno boli Widzew Łódź i jego kibiców, którzy nie doczekali się takiego błysku piłkarza u siebie, mimo że w styczniu zapłacili za niego rekordowe pieniądze, bo aż 5,5 mln euro. Dla polskiej ekipy rozegrał osiem starć, ani razu nie zapisując się w protokole meczowym.

Dzięki wypożyczeniu, które obowiązuje do końca sezonu, Bukari ma szansę grać w europejskich pucharach. Teraz Crvena awansowała do trzeciej rundy Ligi Mistrzów. W Widzewie takiej szansy by nie miał. W poprzedniej kampanii łódzki zespół ledwo utrzymał się w Ekstraklasie, a ten sezon rozpoczął od remisu 2:2 z Motorem Lublin.