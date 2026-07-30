Slavko Vincić zakończył karierę sędziowską po tegorocznych mistrzostwach świata. Słoweniec kompletnie nie radził sobie z sędziowaniem podczas finału baraży między Polską a Szwecją (2:3), a mimo to FIFA nagrodziła go finałem mundialu. Vincić także nie popisał się przy spotkaniu Hiszpania - Argentyna (1:0). "Jako ukoronowanie jego pożegnalnego sezonu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) uznało go za najlepszego sędziego Mistrzostw Świata" - napisał Słoweński Związek Piłki Nożnej.

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Vincić mówi o rozmowie z Messim. "Oczywiście mnie to cieszy"

Vincić spotkał się z dziennikarzami ze Słowenii w siedzibie tamtejszego ZPN-u. Arbiter szerzej opowiedział o swojej pracy na mundialu. Vincić wypowiadał się m.in. na temat VAR-u.

- Błąd można naprawić, przeglądając nagranie wideo, które sędzia może przeoczyć przy obecnym tempie gry. Stawka jest tak wysoka, że nie wyobrażam sobie sędziowania bez pomocy technologii. Co najmniej 90 proc. wszystkich przypadków zakończyło się wynikiem pozytywnym od czasu wprowadzenia VAR-u - powiedział.

Vincić ponownie podziękował FIFA za zaufanie, które poskutkowało prowadzeniem finału mistrzostw świata. - Na początku był szok, ale potem czułem się dumny z naszej drużyny, która będzie reprezentować Słowenię na tak dużej scenie. Duma również z naszej federacji i organizacji sędziowskiej. Wiedziałem, że to wielka odpowiedzialność zasłużyć na zaufanie i doprowadzić ten mecz do końca. Dlatego szybko zabraliśmy się za przygotowania do meczu. Podziękowałem Komisji Sędziowskiej FIFA i Pierluigiemu Collinie za zaufanie - dodał Słoweniec.

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Arbiter przyznał, że po zakończeniu kariery z chęcią będzie dzielił się swoją wiedzą z rodzimą federacją. - Będę gotowy przekazać swoje doświadczenie młodszym. Po końcowym gwizdku w finale nie stanowiliśmy większego problemu, co wskazuje, że generalnie dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Uważam, że nasza strategia była słuszna. Finał mundialu to również sukces organizacji sędziowskiej, która od czasu uzyskania niepodległości odpowiada za system sędziowania w naszym kraju - tłumaczy Vincić.

Dziennikarze zapytali też Vincicia o rozmowę z Leo Messim i o jego opinię, że został wybrany "sekssymbolem mistrzostw". - Zostawię naszą rozmowę na boisku. Mogę powiedzieć, że Messi zachował się w porządku. Ten tytuł? Każdą taką rzecz należy traktować pozytywnie. Jeśli to przyczyni się do poprawy wizerunku sędziego w Słowenii i na świecie, to oczywiście mnie to cieszy - mówi Vincić, cytowany przez sportklub.n1info.si.