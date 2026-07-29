UEFA znowu uderza w Infantino! Jest kolejne oświadczenie

Czy mundial trafi niedługo w ręce prywatnych inwestorów? Takie marzenia zdaje się mieć Gianni Infantino. Doniesienia brytyjskich dziennikarzy jasno twierdziły, że szef FIFA pragnie sprzedać prawa do organizacji mistrzostw świata tym, którzy najwięcej zapłacą. Powstać ma jedna spółka, mająca pod pełną kontrolą nie tylko mundial, ale ogółem wszelkie piłkarskie wydarzenia pod egidą FIFA. Palce maczali w tym Amerykanie, bo jednym z głównych inwestorów miałby zostać Joshua Kushner, który "przypadkiem" jest należy do rodziny Donalda Trumpa (brat Kushnera jest zięciem prezydenta USA).

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Infantino już liczy pieniądze. UEFA się nie cacka

Co więcej, Infantino miał się posunąć nawet do wystosowania ultimatum dla wszystkich zrzeszonych w FIFA federacji. Poparcie idei prywatyzacji oznacza większe korzyści finansowe na czele z pakietem o wartości 10 mld dolarów. Sprzeciw? Brak dopuszczenia do "koryta" i tylko 2,7 mld dolarów od federacji. Infantino ma silnego wroga w postaci UEFA. Europejska federacja już w trakcie tegorocznego mundialu otwarcie krytykowała FIFA i robi to także przy tej okazji. Jedno oświadczenie wystosowała już w dniu ujawnienia planów (wtorek 28 lipca). Kolejnego doczekaliśmy się dzień później.

Kolejne oświadczenie UEFA. Idą z FIFA na wymianę ciosów

- Dziś dowiedzieliśmy się o ultimatum FIFA dla federacji ws. poparcia ich propozycji pod groźbą wycofania dodatkowych funduszy, jeśli tego nie zrobią. To mówi wszystko, co powinniście wiedzieć na temat tego całego planu. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z akcjonariuszami i UEFA wie, że jest znaczący i wciąż rosnący sprzeciw wobec schematu FIFA. FIFA nie może dalej wykorzystywać naszego sportu, by wzbogacać siebie i swoich przyjaciół. My możemy rozwijać grę w sposób właściwy. Czas uczynić federacje, ligi, kluby, zawodników i fanów priorytetem - czytamy.

Według medialnych doniesień Infantino dał federacjom czas na określenie się ws. poparcia lub jego braku do 19 września tego roku. Znalazł się już i pierwszy sojusznik szefa FIFA, bo uznanie dla planów prywatyzacji mundialu wyraził szef czeskiej federacji David Trunda.