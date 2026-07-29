Są nowe wieści ws. zdrowia Pietuszewskiego. Trwa walka z czasem

Po tym, jak Pietuszewski przeniósł się do FC Porto z Jagiellonii Białystok zimą tego roku, sprawy potoczyły się lepiej, niż przewidywano. Polak imponował odwagą oraz efektownością w grze. Nie zabrakło też pierwszych konkretów, bo w szesnastu meczach rundy wiosennej Pietuszewski strzelił 3 gole oraz zanotował 4 asysty. Jego trafienie w wyjazdowym hicie z Benfiką Lizbona, gdy usadził na murawie samego Nicolasa Otamendiego i huknął nie do obrony, robiło furorę w piłkarskim świecie. Końcówka rundy już tak udana nie była, choć Polak utrzymał wywalczone miejsce w wyjściowym składzie.
Teraz przed nim bardzo ważny sezon, w którym może potwierdzić swoje umiejętności i wejść na jeszcze wyższy poziom. Los rzucił mu jednak pod nogi małą kłodę, bo Pietuszewski doznał urazu mięśniowego w trakcie przygotowań. Nie mógł przez to zagrać w sparingu z Aston Villą, który "Smoki" wygrały 2:1. Teraz pod znakiem zapytania stoi jego udział w meczu o Superpuchar Portugalii z Torreense. Portugalski dziennik "Record" ma jednak dobre wieści.
Jak donoszą tamtejsi dziennikarze, Polak już wrócił do treningów kondycyjnych na boisku, które mają sprawić, że będzie dostępny dla trenera Francesco Farioliego już na starcie z Torreense. W podobnej sytuacji jest jego kolega z zespołu, prawy obrońca Martim Fernandes. On również walczy z czasem po urazie. Ostateczna decyzja w ich sprawie zapadnie zapewne nawet w dniu samego meczu.
Ten z kolei odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Piłkarze FC Porto (mistrz Portugalii) i Torreense (zdobywca Pucharu Portugalii) wyjdą na boisko o 21:15. "Smoki", w barwach których oglądać będziemy także polski duet stoperów Jan Bednarek-Jakub Kiwior, ligowe granie rozpoczną w niedzielę 9 sierpnia, gdy o 19:00 zmierzą się na własnym boisku z Alvercą.