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Są nowe wieści ws. zdrowia Pietuszewskiego. Trwa walka z czasem

Przed Oskarem Pietuszewskim bardzo ważny sezon. Pierwszy, który w całości spędzi w FC Porto. Polak będzie chciał ponownie udowodnić skalę swojego talentu. Niestety w trakcie przygotowań przydarzyła mu się się kontuzja mięśniowa, która nieco zaburzyła cały proces i nie wiadomo, czy Pietuszewski zagra w starciu o Superpuchar Portugalii. Dziennik "Record" dostarczył świeżych wieści w tej sprawie.
Oskar Pietuszewski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Po tym, jak Pietuszewski przeniósł się do FC Porto z Jagiellonii Białystok zimą tego roku, sprawy potoczyły się lepiej, niż przewidywano. Polak imponował odwagą oraz efektownością w grze. Nie zabrakło też pierwszych konkretów, bo w szesnastu meczach rundy wiosennej Pietuszewski strzelił 3 gole oraz zanotował 4 asysty. Jego trafienie w wyjazdowym hicie z Benfiką Lizbona, gdy usadził na murawie samego Nicolasa Otamendiego i huknął nie do obrony, robiło furorę w piłkarskim świecie. Końcówka rundy już tak udana nie była, choć Polak utrzymał wywalczone miejsce w wyjściowym składzie.

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Uraz napsuł krwi Pietuszewskiemu

Teraz przed nim bardzo ważny sezon, w którym może potwierdzić swoje umiejętności i wejść na jeszcze wyższy poziom. Los rzucił mu jednak pod nogi małą kłodę, bo Pietuszewski doznał urazu mięśniowego w trakcie przygotowań. Nie mógł przez to zagrać w sparingu z Aston Villą, który "Smoki" wygrały 2:1. Teraz pod znakiem zapytania stoi jego udział w meczu o Superpuchar Portugalii z Torreense. Portugalski dziennik "Record" ma jednak dobre wieści.

Walka z czasem do samego końca

Jak donoszą tamtejsi dziennikarze, Polak już wrócił do treningów kondycyjnych na boisku, które mają sprawić, że będzie dostępny dla trenera Francesco Farioliego już na starcie z Torreense. W podobnej sytuacji jest jego kolega z zespołu, prawy obrońca Martim Fernandes. On również walczy z czasem po urazie. Ostateczna decyzja w ich sprawie zapadnie zapewne nawet w dniu samego meczu.

Ten z kolei odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Piłkarze FC Porto (mistrz Portugalii) i Torreense (zdobywca Pucharu Portugalii) wyjdą na boisko o 21:15. "Smoki", w barwach których oglądać będziemy także polski duet stoperów Jan Bednarek-Jakub Kiwior, ligowe granie rozpoczną w niedzielę 9 sierpnia, gdy o 19:00 zmierzą się na własnym boisku z Alvercą. 

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