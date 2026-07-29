Europejski kraj popiera Infantino. "Widzę korzyści"

Plan Infantino zakłada utworzenie nowej spółki - FIFA Forward Enterprise - do której miałyby trafić komercyjne prawa związane z mundialem. Następnie ponad 4 miliardy dolarów udziałów w tej spółce zostałoby sprzedane zewnętrznym inwestorom. W zamian każda z 211 federacji członkowskich FIFA miałaby otrzymać nawet 40 milionów dolarów, o ile poprze projekt do 19 września.

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Czech szokuje. "Widzę pozytywny wpływ"

Po wcześniejszych kontrowersjach związanych z bliskimi relacjami Gianniego Infantino z prezydentem USA Donaldem Trumpem podczas mistrzostw świata, kolejne emocje wywołała informacja, że głównym inwestorem projektu ma zostać Thrive Capital - fundusz kierowany przez Joshuę Kushnera, brata Jareda Kushnera, zięcia Trumpa.

Pomysł Infantino od początku wzbudza ogromne kontrowersje. UEFA określiła go jako przekroczenie granicy, której piłkarskie władze nigdy nie powinny przekraczać. Europejska federacja podkreśliła, że "dusza i sposób zarządzania futbolem nie są aktywami, którymi można handlować", a sama piłka nożna "nie należy do FIFA i nie jest na sprzedaż".

Mimo tak ostrego stanowiska UEFA, prezes Czeskiego Związku Piłki Nożnej nie ukrywa, że patrzy na propozycję Infantino przychylnie.

- Widzę praktyczne korzyści dla czeskiego futbolu wynikające ze ścisłej współpracy z Giannim Infantino i jego zespołem - powiedział David Trunda w rozmowie ze Sky News. - Oczywiście potrzebujemy więcej szczegółów, ale z mojego punktu widzenia dostrzegam pozytywny wpływ intencji FIFA - dodał.

- Zostałem wybrany na stanowisko nieco ponad rok temu i wszystkie projekty, których doświadczyłem we współpracy z FIFA, były bardzo pozytywne dla rozwoju europejskiej piłki - ocenił.

Trunda zapowiedział, że zarząd czeskiej federacji oficjalnie zajmie się propozycją podczas posiedzenia zaplanowanego na 11 sierpnia.

Wojna FIFA z UEFA trwa

Słowa Trundy mogą odbić się szerokim echem, ponieważ pojawiają się w momencie wyjątkowo napiętych relacji pomiędzy obiema organizacjami. UEFA od dłuższego czasu krytykuje wiele decyzji Gianniego Infantino - od zmian w formacie rozgrywek, przez coraz większą komercjalizację futbolu, aż po sposób zarządzania FIFA.

Skala konfliktu była widoczna także podczas zakończonych niedawno mistrzostw świata. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin zbojkotował finał turnieju, wysyłając tym samym wyraźny sygnał niezadowolenia wobec działań FIFA.

Poparcie dla projektu Infantino ze strony szefa federacji należącej do UEFA może więc okazać się jednym z pierwszych poważniejszych pęknięć we wspólnym froncie europejskich związków przeciwko planom światowej federacji.

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