Tym zajmuje się Podolski w Niemczech. Chce sprowadzić gwiazdę

Nie tylko kebaby - Lukas Podolski inwestuje też w przemysł rozrywkowy. W 2023 roku razem z menedżerem Markusem Krampe stworzył festiwal muzyczny Gluecksfuehle Festival. Do tej pory odbyły się trzy edycje. W tym roku wydarzenie zostało zaplanowane na dni 3-6 września.

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Podolski chce sprowadzić gwiazdę

Do imprezy pozostaje więc już naprawdę niewiele czasu, ale wygląda na to, że Lukas Podolski szykuje niespodziankę - tak przynajmniej uważają niemieckie media. Zdaniem portalu TAG24 właściciel Górnika chce ściągnąć na muzyczną scenę "mega gwiazdę" i zaproszenie już zostało wysłane.

Chodzi o Helene Fischer, jedną z najbardziej znanych niemieckich piosenkarek. Jej obecność na pewno przyciągnęłaby fanów.

Podolski już w 2025 roku mówił, że sprowadzenie Fischer na festiwal jest jego celem. "To moje największe marzenie. Idealnie by pasowała na naszym festiwalu. Jestem pewien, że by jej się spodobało. Zaprosimy ją" - mówił wtedy, cytowany przez t-online.de.

Markus Krampe potwierdził, że rozmowy się odbyły. I zaznaczył, że choć skład tegorocznego festiwalu jest już znany, to "niespodzianki zawsze są możliwe".

"Jej osiągnięcia są niesamowite. Jest jedną z największych niemieckich gwiazd. Każdy organizator festiwali w Niemczech byłby szczęśliwy, gdyby miał ją na pokładzie" - stwierdził Krampe.

Na tegorocznym Gluecksfuehle Festival mają pojawić się m.in. Mark Forster, Andreas Gabalier, David Guetta i Ski Aggu. Odbędzie się on w dniach 3-6 września na słynnym Hockenheimring w Badenii-Wirtembergii.

Teraz jednak Podolski na głowie ma ważniejsze sprawy. Już dziś jego Górnik Zabrze zagra rewanżowe spotkanie z tureckim Fenerbahce. Początek meczu o godzinie 20:00. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.