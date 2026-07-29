Oto szczegóły szalonego planu Infantino. "Czyste łapówkarstwo"

FIFA już dawno przestała udawać, że obchodzi ją coś więcej niż zarabianie ogromnych pieniędzy. Jednak najnowsza koncepcja jej przewodniczącego Gianniego Infantino, która zakłada sprzedaż praw do mundialu, przebija wszystkie poprzednie pomysły.

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"The Times" ujawnił list Infantino do państw członkowskich FIFA

W jaki sposób Infantino zamierza przeprowadzić swój szokujący plan? Miałaby powstać spółka, kontrolująca wszystkie najważniejsze rozgrywki sygnowane przez FIFA, z mistrzostwami świata na czele. Jej szefem zostałby oczywiście aktualny przewodniczący piłkarskiej centrali, a jednym z głównych inwestorów byłby brat zięcia Donalda Trumpa, Joshua Kushner.

"Gianni Infantino stawia krajom ultimatum: Zgoda na plan sprzedaży Mistrzostw Świata albo utrata dodatkowych funduszy" - brzmi nagłówek najnowszego artykułu "The Times" w tej sprawie.

Brytyjczycy informują, że Szwajcar wyznaczył konkretny termin na przeprowadzenie planu. Wszystko ma zamknąć się do 19 września 2026 roku, a więc za 52 dni.

"W liście skierowanym do 211 federacji członkowskich FIFA Infantino przedstawił korzyści finansowe wynikające z dopuszczenia prywatnych inwestorów do zakupu udziałów w turnieju i podkreślił, że decyzja musi zostać podjęta do 19 września. Poinformował, że w przypadku akceptacji planu udostępniony zostanie pakiet finansowy o łącznej wartości 10 miliardów dolarów. Jeśli federacje go odrzucą, ich przychody wyniosą 2,7 miliarda dolarów - czyli o prawie 75 procent mniej" - czytamy w "The Times".

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Źródła, która ujawniły dziennikarzom treść listu Gianniego Infantino nie mają wątpliwości: to "czyste łapówkarstwo".

Plan już zdołały skrytykować władze UEFA oraz przedstawiciele strefy CONCACAF, która obejmuje Amerykę Północną, Środkową oraz Karaiby.

"Dzielimy rozczarowanie wielu osób w naszym regionie i w świecie piłki nożnej z powodu faktu, że projekty o takiej szczegółowości zostały przygotowane i upublicznione przed jakimikolwiek dyskusjami z odpowiednimi organami zarządzającymi i interesariuszami" - czytamy w oświadczeniu federacji CONCACAF.

"Jako liderzy piłki nożnej jesteśmy opiekunami tej dyscypliny. Zbiorowo - FIFA, konfederacje oraz każda federacja członkowska - mamy obowiązek zawsze działać w najlepszym interesie sportu. Każda nasza decyzja musi opierać się na dobrym zarządzaniu, solidnych procedurach i długoterminowej odpowiedzialności. To są ramy, w których działa CONCACAF. Ufamy, że wszyscy w rodzinie FIFA będą postępować w ten sam sposób" - zaznaczono.

Dziennikarze "The Times" przytoczyli także wypowiedź Richarda Scudamore'a, który obecnie doradza inwestorom, działającym w sporcie, a wcześniej był wieloletnim dyrektorem wykonawczym Premier League.

- Mój instynkt podpowiada mi, że to przypomina sprawę Europejskiej Superligi. Mistrzostwa Świata nie są na sprzedaż i do tego nie można dopuścić - podkreślił.

- Piłka nożna jest w punkcie krytycznym, a to może ją ostatecznie zniszczyć. FIFA opiera się na dobrej woli klubów, które zwalniają swoich piłkarzy na Mistrzostwa Świata, i turniej ten nie należy do niej, by mogła go wyprzedawać prywatnym inwestorom. Pod względem prawnym i logistycznym nie widzę możliwości, by to się udało, a na szali stoi sama zasadność działania, prawowitość FIFA - przyznał Richard Scudamore.