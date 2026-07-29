Blatter atakuje Infantino za ostatnie działania. "Nie ma prawa"

Tegoroczne mistrzostwa świata jeszcze bardziej obrzydziły osobę Gianniego Infantino. Prezydent FIFA spoufalał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a lista jego przewinień jest spora. "Przykro mi, że mecze się już skończyły i przykro mi, że ominęła was cała ta radość i bliskość. Przykro mi, że byliście tak pochłonięci nienawiścią i krytyką, że przegapiliście to wszystko" - napisał Infantino w oświadczeniu wydanym po mundialu. Trump na tyle polubił Infantino, że chce, by Szwajcar został sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

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Blatter atakuje Infantino za ostatnie działania. "Nikt nie ma prawa"

Ostatnio Infantino wpadł na świetny pomysł, by sprzedać udziały w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom. To nie spodobało się Seppowi Blatterowi, byłemu szefowi FIFA, który także ma swoje za uszami, jeżeli chodzi o korupcję.

"Bliska relacja między prezesem FIFA a prezydentem USA osiągnęła finansowy wymiar, który głęboko szkodzi piłce nożnej. Nikt nie ma prawa sprzedawać naszej gry" - napisał Blatter. "Sepp, potrzebujemy Cię z powrotem, Twoja korupcja była lepiej ukryta", "darowanie mundialu Katarowi było bardziej subtelne", "jest bardzo bezczelny, ale ma rację" - czytamy w komentarzach internautów na portalu X.

Jedną z kontrowersji wokół Blattera była zapłata w wysokości dwóch mln franków szwajcarskich w ramach honorarium za konsultacje Michela Platiniego w latach 1998-2002. Blatter i Platini zostali oczyszczeni z zarzutów w marcu zeszłego roku.

Bunt przeciwko planom Infantino. "To przekroczenie granicy"

Z ostatnich doniesień wynika, że Infantino chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom, co da mu kolejny zarobek w wysokości dziesiątek milionów - część udziałów kontrolowałaby FIFA, część krajowe federacje, a reszta byłaby na sprzedaż. Miałaby też powstać spółka, dzięki której mundiale zostałyby rozszerzone o większą liczbę reprezentacji lub byłyby rozgrywane częściej, niż co cztery lata. To oczywiście nie podoba się UEFA.

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"To przekroczenie granicy, której piłkarskie organizacje nigdy nie powinny przekraczać. UEFA podchodzi do tej sprawy śmiertelnie poważnie. Tak samo powinna postąpić każda krajowa federacja. Tak samo powinien postąpić każdy zainteresowany. Dusza i władza w piłce nożnej nie są towarem, którym można kupczyć - zwłaszcza przy całkowitym braku przejrzystości" - przekazała UEFA.

Z kolei Sky News podaje, że europejskie reprezentacje mogą zbojkotować kolejny mundial, który odbędzie się w 2030 r., jeżeli Infantino nie wycofa się ze swoich planów.