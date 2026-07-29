Mistrzostwa świata nie zakończyły się dla Cristiano Ronaldo tak, jakby sobie tego wymarzył. Portugalia odpadła z turnieju w 1/8 finału, przegrywając z późniejszym zdobywcą tytułu Hiszpanią. Można przypuszczać, że Ronaldo nie zdobędzie już tytułu mistrza globu. Na kolejnym turnieju będzie mieć 45 lat. Tymczasem niezbyt optymistyczne głosy płyną z Arabii Saudyjskiej, gdzie na co dzień występuje słynny Portugalczyk. Jego klub znajduje się w bardzo poważnych tarapatach.

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Problemy klubu Ronaldo. Media przedstawiły najczarniejszy scenariusz

Według informacji saudyjskiego portalu Arriyadiyah, zadłużenie Al-Nassr wynosi już 190 milionów euro. To wynik decyzji finansowych, które już podczas ostatniego sezonu podjęły władze ligi.

Al-Nassr ma zakaz przeprowadzania transferów przychodzących bez uprzedniego zabezpieczenia pieniędzy, a środki, które zainwestuje, muszą pochodzić z własnych dochodów klubu lub sponsorskich wpływów.

Nie wiadomo, czy Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) nie zdecyduje się na sprzedaż klubu. Inną opcją może być sprzedaż najlepiej opłacanych graczy. Poza Cristiano Ronaldo, zarabiającym wedle medialnych szacunków około 200 milionów dolarów za sezon, w Al-Nassr występują choćby Joao Felix, Mohamed Simakan, Kingsley Coman, Sadio Mane i Inigo Martinez.

Cristiano Ronaldo trafił do Arabii Saudyjskiej w 2023 roku po nieudanej końcówce drugiego pobytu w Manchesterze United. Od tego czasu rozegrał dla Al-Nassr 142 mecze, w których zdobył 123 bramki i zaliczył 24 asysty.