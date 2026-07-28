Cristiano Ronaldo przygotowuje się do kolejnego etapu swojego życia. Portugalczyk, który od kilku lat rozwija działalność biznesową poza boiskiem, ma zadebiutować jako aktor i producent wykonawczy nowego serialu. W projekcie wezmą udział uznany reżyser Matthew Vaughn, aktor Damian Lewis oraz znane postacie ze świata piłki nożnej. Według informacji brytyjskiego "The Sun" trwają już prace nad serialem "Day 1s", którego zdjęcia rozpoczęły się w Londynie.

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Cristiano Ronaldo jako aktor i producent wykonawczy

Produkcja opowie fikcyjną historię brytyjskiego agenta piłkarskiego Stanleya Daltona. Pomysłodawcą projektu jest agent Darren Dein.

Główną rolę zagra Damian Lewis, znany między innymi z seriali Billions i Homeland. W produkcji mają pojawić się również gościnnie były reprezentant Francji Thierry Henry oraz brytyjski raper Dave. Media porównują projekt do brazylijskiego serialu "The Playoffs", opowiadającego o kulisach pracy agenta piłkarskiego.

"Day 1s" stanie się pierwszą produkcją studia UR Marv Studios, które Cristiano Ronaldo stworzył wspólnie z reżyserem Matthew Vaughnem. To nowa odnoga należącego do filmowca Marv Studios, odpowiedzialnego za takie hity jak seria "Kingsman", czy "X-Men: Pierwsza klasa".

Jak informowano przy okazji powstania studia, wspólna firma ukończyła już produkcję dwóch filmów sportowych. Jej twórcy zapowiadają, że będą stawiać na nowoczesne technologie, jednocześnie zachowując szacunek dla klasycznego kina. Według serwisu Deadline serial będzie finansowany niezależnie przez UR Marv Studios.

Ronaldo chce rozwijać projekty poza futbolem

Choć Ronaldo wciąż jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Nassr, coraz częściej angażuje się w przedsięwzięcia poza futbolem. Portugalczyk ma już 41 lat, a ostatnie mistrzostwa świata były jego pożegnaniem z tym turniejem. Reprezentacja Portugalii odpadła wówczas już w 1/8 finału po porażce (0:1) z późniejszymi mistrzami świata - Hiszpanią. Sam CR7 zakończy karierę bez zdobycia tytułu mistrza świata.

Wszystko wskazuje na to, że jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii zamierza budować swoją markę także w świecie filmu i telewizji. Jeśli doniesienia brytyjskich mediów się potwierdzą, "Day 1s" będzie jego pierwszym tak dużym projektem serialowym.

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