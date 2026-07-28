Zwrot ws. transferu Salaha. Gigant wydał oświadczenie

Dziewięć lat spędzonych w Liverpoolu, niemal 450 spotkań na liczniku, a ponadto dwa mistrzostwa Anglii czy jedno trofeum Ligi Mistrzów - m.in. takimi sukcesami może pochwalić się Mohamed Salah. Tego lata zakończył przygodę z klubem z Anfield i szuka pracodawcy. Wydawało się, że sensacyjnie zostanie nim Besiktas Stambuł. Ba, rzekomo piłkarz i Turkowie doszli już nawet do porozumienia, ale na finalizację transakcji raczej nie ma szans.

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Mohamed Salah nie dla Besiktasu? Negocjacje wstrzymane!

Już kilka dni temu tureckie media informowały, że na drodze do pozyskania Salaha przez Besiktas stanął jego agent. Miał domagać się wysokiej prowizji. Na jego żądania klub się nie zgodził. Turkowie długo milczeli, ale w końcu zabrali głos w sprawie sytuacji z transferem Egipcjanina. Okazuje się, że transakcja stanęła pod znakiem zapytania i wydaje się mało prawdopodobne, by doszło do zmiany.

- Nasz prezydent bardzo trafnie wskazał moment, w którym trzeba przerwać negocjacje. Nie zmienił stanowiska. Nie wybrał populistycznego rozwiązania, a zamiast tego podjął realistyczną decyzję i na ten moment wycofał się z negocjacji. Sprawa Mohameda Salaha jest na razie zawieszona - ujawnił Ondor Ozon, dyrektor sportowy Besiktasu, cytowany przez championat.com.

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"Pozytywny impet osłabł"

Kiedy doszło do zwrotu w sprawie niemal pewnego transferu? - Na wstępnym etapie negocjacji, Vincenzo Italiano i ja rozmawialiśmy z Mohamedem Salahem trzy razy. Jednak pozytywny impet, który obserwowaliśmy w pierwszych dniach, począwszy od 21 lipca, osłabł - zdradził działacz.

Salah ma więc powody do zmartwień. Jak na razie nie ujawniono informacji o innym zainteresowanym klubie. Chętnych nie powinno jednak brakować. Salah grał m.in. dla Chelsea, AS Romy czy Fiorentiny, co pokazuje, jak spore ma doświadczenie. Teraz Egipcjanin trenuje indywidualnie, ale jest w dobrej formie, co udowodnił na MŚ 2026. Wraz z drużyną narodową dotarł do 1/8 finału, zdobywając bramkę i dwie asysty. Co więcej, niewiele brakowało, a Egipt awansowałby do ćwierćfinału. Prowadził już 2:0 z Argentyną, ale w końcówce rywale nie tylko wyrównali, ale i wyszli na prowadzenie, unikając dogrywki.