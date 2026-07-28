Infantino w opałach? Kongresmen chce przesłuchania ws. kontaktów z Trumpem

Silne relacje między szefem FIFA a prezydentem Stanów Zjednoczonych, podczas trwania mundialu, były aż nadto widoczne. Ich "zwieńczeniem" była sprawa Folarina Baloguna - FIFA po telefonie od Trumpa cofnęła zawieszenie lidera kadry USA za czerwoną kartkę przed meczem 1/8 finału z Belgią. Raskinowi jednak nie chodzi wyłącznie o tę kwestię.

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Raskin chce od FIFA dokumentów ws. Trumpa

Jamie Raskin to czołowy polityk z ramienia Partii Demokratycznej, zasiadający w komisji sądownictwa Izby Reprezentantów. Domaga się od FIFA przekazania wszelkich dokumentów i korespondencji odnośnie prezentów, płatności lub innych korzyści przekazywanych Donaldowi Trumpowi i jego współpracownikom. Poza tym także chce mieć wgląd do rejestru odwiedzin w biurze FIFA w Trump Tower, które światowa centrala piłki nożnej kupiła w ubiegłym roku. Ponadto komisja planuje przesłuchać Gianniego Infantino.

Wokół stopnia zażyłości między szefem FIFA a Donaldem Trumpem pojawiło się mnóstwo dociekań w związku z grudniowym przyznaniem prezydentowi USA "pokojowej nagrody FIFA". W trakcie mundialu pytania o tę kwestię bynajmniej nie ucichły.

"Panie Prezydencie, Pana wybór na szefa FIFA miał stanowić odcięcie się czerwoną kartką od trwającej dekady kultury korupcji i skandali, które niszczyły reputację światowej piłki nożnej. Zamiast tego, na początku swojej kadencji zdemontował Pan etyczne bariery FIFA i sparaliżował komisję etyki, usuwając większość jej członków. Ten brak przejrzystości i nadzoru otworzył Panu drogę do przypodobania się administracji Trumpa przy użyciu taktyk, które profesor prawa z New York University oraz jeden z byłych członków komisji etyki określili mianem 'legalnego łapówkarstwa'" - czytamy w liście Jamiego Raskina.

Kongresmen wypomniał Infantino także skrajnie nietransparentny system dystrybucji biletów na mecze mundialu 2026, co zresztą jest przedmiotem kilku śledztw w Stanach Zjednoczonych.

"Ostatni układ 'coś za coś', który sformułowały FIFA i prezydent Trump, nie jest przestępstwem bez ofiar. Uderza on w Amerykanów. FIFA uznała swój nowy, uprzywilejowany status w administracji Trumpa za zielone światło do oszukiwania konsumentów, w szczególności poprzez stosowanie nielegalnego zawyżania cen i oszukańczych praktyk sprzedażowych przy okazji mistrzostw świata" - napisał Raskin.

Polityk wyznaczył termin przesłania żądanych dokumentów do 9 sierpnia. Do tego czasu miałaby także zapaść decyzja odnośnie przesłuchania Infantino przed komisją sądownictwa Izby Reprezentantów.

"Raskin nie ma jednak prawnych możliwości, by zmusić Infantino do stawiennictwa, ponieważ Demokraci nie mają większości w Izbie Reprezentantów - chyba że uzyska wsparcie ze strony Republikanów" - zaznaczają dziennikarze "Guardiana".