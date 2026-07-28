Stało się! Zinedine Zidane nowym selekcjonerem reprezentacji Francji

- Chcieliśmy zrobić coś dla niego, a po pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że go zawiedliśmy. W żadnym razie nie chcieliśmy, żeby tak to wyglądało - mówił skruszony Kylian Mbappe po meczu o brąz MŚ 2026, w którym Francja uległa 4:6 Anglii. Był to i tak najmniejszy wymiar kary, bo po 45 minutach ówcześni wicemistrzowie świata przegrywali aż 0:4. Tak kadra pożegnała Didiera Deschampsa, który po 14 latach ustąpił ze stanowiska. Kto zostanie jego następcą? Co do tego nikt nie miał żadnych wątpliwości. Czekano tylko na oficjalne potwierdzenie.

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Francuzi rozwiali wszelkie wątpliwości. Oto nowy selekcjoner reprezentacji Francji

Już tydzień temu Fabrizio Romano informował, że nowy selekcjoner podpisał długoletni kontrakt z federacją. Z kolei na wtorek, 28 lipca, zaplanowano konferencję prasową z nowym szkoleniowcem "Trójkolorowych". Miał nim zostać Zinedine Zidane. I ten scenariusz faktycznie się ziścił.

"Zinedine Zidane nowym selekcjonerem naszej kadry" - czytamy na X francuskiej reprezentacji. Wiadomo też, jak długo pozostanie na tym stanowisku. - Mam zaszczyt, a także przywilej poinformować, że podpisaliśmy umowę na kolejne cztery lata, co obejmie kwalifikacje do Ligi Narodów, Euro 2028 i MŚ 2030. Kontrakt wejdzie w życie 1 sierpnia. Swój sztab Zidane przedstawi na początku września - przekazał Philippe Diallo.

Tym samym Francuz wraca na ławkę trenerską. Bez pracy pozostawał od czerwca 2021 roku, kiedy to zakończył przygodę z Realem Madryt. Tylko ten klub miał okazję prowadzić w przeszłości. W roli trenera zdobył m.in. trzy trofea Ligi Mistrzów czy dwa mistrzostwa Hiszpanii. Z nim na ławce "Królewscy" dominowali w Europie i Hiszpanii. Czy podobnie dominować będzie z Francją?

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Nowe wyzwania przed Zidanem

Do oficjalnego debiutu Zidane'a w roli selekcjonera dojdzie 25 września. Tego dnia jego podopieczni rozpoczną przygodę z Ligą Narodów. Na start będzie ich czekało starcie z Turcją. W fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Belgią i Włochami.

Zinedine Zidane to absolutna legenda futbolu. Jako piłkarz sięgnął m.in. po Złotą Piłkę (1998), trofeum Ligi Mistrzów (z Realem) czy dwa mistrzostwa Włoch (z Juventusem). Najwięcej, bo 227 meczów, rozegrał dla ekipy ze stolicy Hiszpanii. I to właśnie w niej w 2006 roku zakończył karierę. Na koncie ma też 108 występów w kadrze narodowej, w których zdobył 31 bramek. Razem z Francuzami wywalczył mistrzostwo świata 1998.