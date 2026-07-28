Transfer Lewandowskiego to majstersztyk. Najważniejsze już zrobił

Wystarczyły dwa mecze, a już nie brak opinii, że Chicago Fire podjęło bardzo złą decyzję zatrudniając Robert Lewandowskiego. To samo w drugą stronę - słychać głosy, że kapitan reprezentacji Polski powinien jednak poszukać sobie lepszej drużyny niż amerykański średniak. Oczywiście wygłaszanie takich opinii nie ma większego sensu po tak krótkim czasie.

Czego się zresztą spodziewaliśmy? Że Lewandowski wyjdzie na boisko i będzie ładował gola za golem? Ostatnie pół roku w wykonaniu Polaka raczej nie nastrajało do takiego optymizmu. Cóż w tym dziwnego, że prawie 38-letni zawodnik staje się powoli cieniem samego siebie sprzed roku czy dwóch?

Lewandowski bardzo długo oszukiwał swój PESEL. Można powiedzieć, że był fenomenem na skalę światową, gdy w mocno już zaawansowanym jak na piłkarza wieku, wciąż należał do najbardziej bramkostrzelnych napastników w La Liga. Chyba za bardzo przyzwyczailiśmy się, że przez lata dokonywał rzeczy, które przy takiej liczbie wiosen wydawały się nieziemskie, że teraz tak go surowo oceniamy.

Akurat to nic nowego. Gdy w Barcelonie Polak wpadał choćby w chwilowy kryzys formy, od razu pojawiały się obawy, czy to już jego koniec w wielkiej piłce. Tak było nawet w pierwszym sezonie Polaka w Katalonii, który Lewandowski rozpoczął w wielkim stylu strzelając 16 goli w 17 meczach. Potem jednak nastąpił krótki okres bramkowej posuchy, dodatkowo zawieszenie za czerwoną kartkę oraz kontuzja. Wystarczyło, by Zbigniew Boniek orzekł, że "starych drzew się nie przesadza", a Jan Tomaszewski stwierdził, iż "Lewandowski został zdewaluowany". Odpadnięcie Barcelony z Ligi Mistrzów, a potem nawet z Ligi Europy spowodowało, że obie polskie legendy uważały, iż kapitan kadry źle zrobił, iż zdecydował się na transfer do przeżywającego trudności organizacyjne katalońskiego klubu.

Transfer do MLS to majstersztyk

Co było potem, wszyscy wiemy. Lewandowski jednak okazał się bardzo wartościowym wzmocnieniem Barcelony. Zdobył z nią siedem trofeów i został królem strzelców właśnie w tym sezonie, w którym spadła na niego krytyka za "nieudany" transfer.

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Tymczasem to był majstersztyk i takim samym majstersztykiem jest jego przejście do Chicago Fire. Wiadomo, że polscy kibice chcieliby swojego ulubionego piłkarza oglądać w bardziej sprzyjających godzinach, ale oni też muszą zrozumieć, że na tym etapie kariery lepiej nie rozmieniać się na drobne w Europie, ale grać za grube w USA.

Motywacja Lewandowskiego, jeśli chodzi o przejście do Fire, jest jasna. Wybrał najwyższą ofertę. Żaden klub z Europy nie zdecydowałby się, by płacić 38-letniemu graczowi kilkanaście milionów dolarów rocznie i podpisać z nim dłuższy kontrakt niż na sezon. Może w Arabii Saudyjskiej Lewandowski wytargowałby więcej, ale ze względów rodzinnych czy też z powodu napiętej sytuacji międzynarodowej w Zatoce Perskiej nie byłby to najszczęśliwszy kierunek dla Polaka. Zresztą, kto wie, czy te mityczne oferty z Saudi Pro League były naprawdę realne. Saudyjczycy zaczęli przecież redukować swoje zaangażowanie w sport. Angażowanie piłkarskich gwiazd w wieku przedemerytalnym już nie jest dla nich atrakcyjne.

Chicago Fire wzięło to ryzyko na siebie

W tej sytuacji oferta z Fire, w którym Lewandowski może zarobić z różnymi dodatkami nawet 20 mln za sezon, spadła mu jak gwiazdka z nieba. I nie ma co wybrzydzać, że zimno, wietrznie i liga słaba. Najważniejsze, że konto będzie regularnie zasilane przez następne dwa lata. O to Polak może być spokojny, w USA związki zawodowe pilnują, by kluby wykonywały swoje zobowiązania.

I tak naprawdę to do Fire należy teraz zadanie, żeby Polaka jak najlepiej wkomponować w zespół, by zaczął on strzelać gole. Jest jeszcze na to sporo czasu. Weryfikacją dla drużyny będzie dopiero play-off, który zacznie się w połowie listopada. Warto pamiętać o tej specyfice amerykańskiego sportu.

A co jeśli Fire roztrwoni przewagę i do play-off w ogóle nie wejdzie? Wtedy klub będzie miał jeszcze większą motywację, by swojego najdroższego gracza uczynić atrakcją dla kibiców w kolejnym sezonie.