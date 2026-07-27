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Kompromitacja Maldiniego. I to już po 17 dniach

Włoskie media aż huczą od doniesień dotyczących Paolo Maldiniego. Wygląda na to, że legenda tamtejszego futbolu skompromitowała się swoim pomysłem zatrudnienia na funkcję selekcjonera Andrei Pirlo - powiązanego z rosyjskim bukmacherem. Maldini miał złożyć rezygnację.
Paolo Maldini
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=k2Aw67d_4Xw

Włoska reprezentacja od lat kompromituje się w eliminacjach do mistrzostw świata. Właśnie skończył się trzeci mundial z rzędu, na którym nie zagrała. W finale baraży przegrała z Bośnią i Hercegowiną. Wywołało to lawinę - dymisję złożyli prezes federacji Gabriele Gravina, selekcjoner Gennaro Gattuso i szef delegacji Gianluigi Buffon. Wygląda na to, że to nie koniec chaosu. Niecały miesiąc po podpisaniu kontraktu Paolo Maldini - dyrektor techniczny kadry - także ma złożyć rezygnację.

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Kompromitacja Maldiniego. 17 dni wystarczyło

Paolo Maldini ustępuje z funkcji dyrektora technicznego Włochów zaledwie 17 dni po objęciu stanowiska. Decyzja zapadła po tym, jak jego preferowany kandydat, Andrea Pirlo, został zablokowany przed objęciem stanowiska następnego selekcjonera Włoch" - poinformował Gianluca Di Marzio, a jego wieści cytuje profil Italian Football TV, gromadzący informacje o wszystkim tym, co dzieje się na Półwyspie Apenińskim.

Według doniesień dziennikarza faworytem do mianowania na nowego selekcjonera został właśnie... Roberto Mancini. To ojciec sukcesu na Euro 2020, które zakończyło się zwycięstwem Włochów. Kadrę prowadził do 2023 roku. Po nim schedę przejął Luciano Spalletti, a jeszcze po nim wspomniany Gattuso. Obecnie funkcję szkoleniowca tymczasowego pełni Silvio Baldini.

Przypomnijmy, że rezygnacja z usług Andrei Pirlo wiąże się z jego powiązaniami z rosyjską firmą bukmacherską. We Włoszech uznano, że nie można sobie pozwolić na kolejną wizerunkową porażkę, a jak widać ta byłaby dziełem Maldiniego. Czas pokaże, czy rzeczywiście to Mancini zostanie nowym-starym selekcjonerem Włochów.  

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