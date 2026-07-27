Robert Lewandowski od niedawna jest piłkarzem Chicago Fire. 37-latek podjął decyzję o występach w lidze spoza Europy. Wcześniej, poza polskimi drużynami, reprezentował barwy Borussii Dortmund, Bayernu Monachium oraz FC Barcelony. Wszędzie osiągał wielkie sukcesy - zdobywał mistrzostwa, krajowe puchary, korony króla strzelców.

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Teraz kapitan reprezentacji Polski tę passę będzie chciał pokazać w rozgrywkach Major League Soccer. Jego przygoda za oceanem rozpoczęła się od falstartu. "Pierwszy tydzień nie był jednak wymarzony, a Fire przegrali mecze z Miami i NYCFC. Na razie nie ma powodu do obaw, ale jest to sytuacja, w której, jeśli zajdzie taka potrzeba, uwaga mediów będzie rosła" - analizuje Tom Bogert z "The Athletic".

Robert Lewandowski nie musiał trafić do Chicago

Okazuje się jednak, że Chicago nie było jedyną opcją dla Lewandowskiego. Możliwe było pozostanie w FC Barcelonie, zwolennikiem takiego ruchu był nawet Joan Laporta. Kapitan reprezentacji Polski chciał jednak odgrywać większą rolę niż ta zaoferowana przez Hansiego Flicka. O innym wariancie w rozmowie dla WP SportowychFaktów opowiedział Pini Zahavi.

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Agent napastnika zdradził, że w zimowym okienku transferowym Robert Lewandowski mógł być bohaterem transferu do Saudi Pro League. - To prawda, Robert chciał grać w Arabii. Przede wszystkim ze względu na komfort życia: niewielką różnicę czasu między Rijadem a Warszawą, mniejszy dystans do Polski niż z USA - powiedział, wymieniając zalety wyjazdu na Bliski Wschód.

Pini Zahavi przyznaje: Lewandowski miał bajeczną ofertę z Arabii

Saudyjczycy mieli za sobą jeszcze jeden ważny argument. - Wiedzieliśmy też, że czekają tam na nas ogromne pieniądze. Przecież w styczniu 2026 roku Robert miał dwuletnią propozycję na 100 mln euro za sezon, leżała na stole - stwierdził. Dlaczego więc 37-latek nie skorzystał z tej oferty? - Bo pragnął występować w FC Barcelonie - krótko skwitował Pini Zahavi.

Teraz Robert Lewandowski szykuje się do swojego trzeciego meczu w barwach Chicago Fire - a pierwszego przed własną publicznością. Podopieczni Gregga Berhaltera zmierzą się z Charlotte FC. Pierwszy gwizdek wybrzmi 2 sierpnia o 2:30 naszego czasu. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.