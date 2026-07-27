Bijatyka po meczu. Dyrektor sportowy i syn prezesa w akcji

W wielu europejskich krajach rozpoczęły się już ligowe rozgrywki. Nie inaczej jest w Słowenii - tam sezon Prvej Ligi wystartował już 17 sierpnia. Zdobytego przed rokiem tytułu broni NK Celje. Już w drugiej kolejce doszło do emocjonującego spotkania - wicemistrzowski FC Koper zmierzył się przed własną publicznością z NK Radomlje. Przyjezdni prowadzili 2:0 po 24 minutach, ale dwie bramki Leo Rimaca w końcówce sprawiły, że mecz zakończył się remisem.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiszpania po raz drugi w historii mistrzem świata

Jednak jak informuje portal Siol.net, po niedzielnym meczu 2. kolejki Prvej Ligi rozegrano... trzecią połowę. Zamiast piłki użyto jednak pięści. W bójce mieli brać udział m.in. dyrektor sportowy Kopru, a także prezes, syn prezesa i dyrektor klubu z Radomlja. "Zaczęło się na korytarzach, skończyło na parkingu" - przekazują słoweńskie media.

Bijatyka po meczu ligi słoweńskiej!

Dzień po meczu oba kluby wydały oświadczenia dotyczące wydarzeń po meczu w Koprze. "Jesteśmy oburzeni wydarzeniami, które miały miejsce po meczu 2. kolejki mistrzostw kraju" - tak rozpoczyna się komunikat klubu z Radomlja. Okazuje się, że nerwowa atmosfera panowała przez całe spotkanie. "Już podczas przerwy doszło do nacisków ze strony kierownictwa FC Koper, aby druga połowa nie została rozegrana z powodu ulewnego deszczu" - czytamy.

Zobacz też: Pierwszy werdykt po starcie Ekstraklasy. Zapaliły się trzy lampki alarmowe

Goście pozostawili decyzję dotyczącą kontynuacji spotkania sędziom, którzy kazali piłkarzom grać dalej. "Po meczu prezes NK Radomlje, jako akredytowany przedstawiciel klubu, udał się do szatni, by pogratulować rywalom doskonałego występu i zdobytego punktu" - czytamy. Wtedy jednak zaczęły się problemy.

Wicemistrzowie oskarżeni. "Nasz jedyny grzech"

"Już przy wejściu do szatni stał dyrektor sportowy gospodarzy, który zaatakował słownie prezesa. Wraz z trzema "przedstawicielami" FC Koper (dwóch nie posiadało akredytacji) wypchnęli prezesa, a następnie fizycznie go zaatakowali. Całe zdarzenie zauważył nasz dyrektor, który natychmiast stanął w obronie prezesa. Został on jednak brutalnie zaatakowany i przez kilka minut bity, odnosząc obrażenia" - przekazują działacze NK Radomlje.

Sprawa została zgłoszona zarówno do policji, jak i do słoweńskiego związku piłkarskiego. Przedstawiciele klubu zapewniają, że nie prowokowali agresorów. "Kierownictwo naszego klubu zostało zaatakowane bezpodstawnie, co mogą potwierdzić liczni świadkowie. Naszym jedynym grzechem było to, że chcieliśmy dograć mecz do końca" - podsumowano.

Na bardzo długi komunikat NK Radomlje wicemistrzowie Słowenii odpowiedzieli zwięźle. "Każdy medal ma dwie strony. Po napaści na dyrektora sportowego FC Koper skierowaliśmy zawiadomienie do policji przeciwko przedstawicielom klubu NK Radomlje. Dalsze działania pozostawiamy właściwym organom. Do czasu zakończenia postępowania nie będziemy komentować sprawy" - przekazano w mediach społecznościowych.