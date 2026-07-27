Taka przyszłość czeka zdobywcę Złotej Piłki. "Coraz bliżej"

Dembele jest piłkarzem PSG od 2023 roku i w tym zespole odnalazł się bez problemów, choć po czasie spędzonym w Barcelonie można było mieć wątpliwości. Francuz jest jedną z najważniejszych postaci swojej drużyny i zdobył z nią dwa razy z rzędu Ligę Mistrzów. W zeszłym roku został uznany za najlepszego piłkarza świata i został wynagrodzony Złotą Piłką.

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Dembele ma przedłużyć kontrakt z PSG

Kibice PSG mogli się jednak obawiać, że już niedługo stracą swoją gwiazdę. Kontrakt Dembele z paryskim zespołem wygasa w czerwcu 2028 roku i po Francuza na pewno ustawiłaby się kolejka chętnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że odbiją się oni od drzwi. Dziennikarz Abdellah Boulma poinformował, że Dembele ma przedłużyć umowę z PSG.

"Ousmane Dembele, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku, jest coraz bliżej przedłużenia umowy z PSG. Przed osiągnięciem ostatecznego porozumienia pozostało do dopracowania kilka ostatnich szczegółów" - napisał na Twitterze.

Dodatkowe szczegóły przekazał portal onzemondial.com. Czytamy tam, że "gdy tylko Ousmane Dembele powróci do treningów, spodziewane są dalsze rozmowy między przedstawicielami piłkarza a kierownictwem Paris Saint-Germain w celu sfinalizowania umowy".

To oznacza, że smakiem będzie musiało się obejść Al-Hilal, które liczyło na sprowadzenie francuskiej gwiazdy.

Ousmane Dembele niedawno wrócił z mistrzostw świata, gdzie indywidualnie pokazał się z dobrej strony - strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Z ostatecznego wyniku swojej reprezentacji nie może jednak być zadowolony. Francuzi - zdecydowani faworyci do mistrzostwa świata - zajęli ostatecznie dopiero 4. miejsce. W meczu o 3. miejsce przegrali z Anglią 4:6.

PSG rozpocznie sezon za nieco ponad dwa tygodnie. W pierwszym meczu piłkarze z Francji zagrają z Aston Villą. Będzie to spotkanie o Superpuchar Europy, które odbędzie się 12 sierpnia o 21:00. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.