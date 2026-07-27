Włoski minister nie wytrzymał po zamieszaniu z Pirlo

"Po współpracach z kapryśnymi szkoleniowcami Włosi chcą postawić na mniej doświadczonego trenera, który będzie bardziej skłaniał się ku nowoczesnemu stylowi gry i będzie też otwarty na ewentualne rady i wskazówki. Rozmowy trwają. Kontrakt najpewniej zostanie sfinalizowany dość szybko" - informowała gazzetta.it. Owym selekcjonerem miał zostać Andrea Pirlo. Już wiadomo, że ten scenariusz się nie ziści. Powód? Kontrowersje w związku ze współpracą 116-krotnego reprezentanta Włoch z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet.

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Włoski minister grzmi ws. afery z Andreą Pirlo. "Kompromitacja"

Kandydaturę Pirlo popierali Paolo Maldini, czyli dyrektor techniczny włoskiej kadry, oraz Leonardo, konsultant. Zatrudnieniu sprzeciwił się jednak Giovanni Malago, aktualny prezes włoskiej federacji. Przeciwko zakontraktowaniu Pirlo opowiadało się też wielu działaczy i polityków. W kraju zapanował chaos, co ewidentnie nie spodobało się tamtejszemu ministrowi sportu, Andrei Abodiemu.

- Rezygnacja z kandydatury Pirlo na selekcjonera reprezentacji Włoch? To wiadomość, która mówi sama za siebie - zaczął polityk, cytowany przez gianlucadimarzio.com. - To sytuacja, której przebieg wolelibyśmy widzieć inaczej - [chcielibyśmy zobaczyć, przyp. red.] szybkie działanie i wspólne dążenie do celu. Tutaj to nie doszło do skutku. Teraz musimy podnieść się po tej kompromitującej sytuacji - grzmiał.

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Włosi w kropce. Kto przyjmie posadę?

Wciąż nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem Włochów. Kandydatura Pirlo została odrzucona, natomiast wcześniej odmówił Pep Guardiola. Zagraniczne media twierdzą, że ta posada jest niczym "zatruty kielich" i mało kto chce ją przyjąć. Oczekiwania przed nowym szkoleniowcem będą bowiem ogromne, ale to nie dziwi. Przecież Włosi to czterokrotni mistrzowie świata. Tyle tylko, że od lat znajdują się w kryzysie. Po raz ostatni tytuł wywalczyli w 2006 roku (m.in. z Pirlo w składzie), ale od trzech edycji nie są w stanie nawet zakwalifikować się na mundial.