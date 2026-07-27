Media: Pietuszewski rozchwytywany. Siedmiu gigantów na liście

Za Oskarem Pietuszewskim ważne tygodnie. Zdobył mistrzostwo Portugalii, a także podszedł do egzaminu dojrzałości. W najbliższych dniach najpewniej stanie przed szansą na kolejny sukces. Już w sobotę FC Porto zawalczy o Superpuchar kraju. Choć Polak zmaga się z urazem uda, to media donoszą, że może być dostępny. "Martim Fernandes i Oskar Pietuszewski wracają do zdrowia po kontuzjach. Sztab szkoleniowy uważa, że ta dwójka wciąż może być brana pod uwagę w tym pierwszym ważnym meczu sezonu" - pisał portal bolanarede.pt. Teraz o polskim skrzydłowym znów wiele się mówi, ale z innego powodu.

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Oskar Pietuszewski podbija rynek transferowy. Aż siedmiu gigantów futbolu spogląda w jego stronę

Pietuszewski dołączył do portugalskiej ekipy w styczniu 2026 roku, a już wkrótce może się z nią pożegnać. Powód? Rośnie liczba zainteresowanych nim klubów. Ba, to głównie giganci futbolu, o czym poinformował na X dziennikarz Ekrem Konur.

"Borussia Dortmund, Newcastle United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City i Manchester United są zainteresowane Oskarem Pietuszewskim, polskim skrzydłowym, grającym dla FC Porto" - czytamy. Widać, że Polak największe zaciekawienie wzbudził w Premier League. Kto wie, może już wkrótce będzie mu dane zagrać w jednym z tych prestiżowych klubów.

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Potencjalny pracodawca Pietuszewskiego musi głęboko sięgnąć do kieszeni

Wydaje się, że każdą z angielskich drużyn stać na Pietuszewskiego. Jak przekazał Konur, klauzula wykupu wynosi 60 mln euro. Porto mogłoby więc sporo zarobić na piłkarzu. W końcu przyszedł do Portugalii za osiem milionów euro. Pytanie, czy działacze zdecydują się sprzedać taki talent. Przed nimi obrona tytułu w Portugalii, a także rywalizacja w Lidze Mistrzów. Każdy jakościowy zawodnik jest więc na wagę złota. Warto wspomnieć, że Pietuszewski jeszcze nie miał szansy na debiut w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie.

Polski skrzydłowy wystąpił 18-krotnie w barwach FC Porto. W tym czasie uzbierał trzy trafienia, a także zaliczył cztery asysty. Już po tych kilkunastu spotkaniach został nominowany do nagrody dla najlepszego młodego piłkarza ligi, co pokazuje, jak wielki potencjał w nim drzemie. I to też dostrzegają wspomniani wyżej giganci futbolu.