W ostatnich dniach włoskie media zgodnie informowały, że Andrea Pirlo ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. To wybór, który we Włoskim Związku Piłki Nożnej (FIGC) rekomendowali Paolo Maldini (dyrektor techniczny) oraz Leonardo (konsultant). Ostatecznie ten angaż Pirlo nie dojdzie do skutku, ponieważ pojawiły się kontrowersje w związku z jego współpracą z rosyjską firmą bukmacherską Fonbet. - Dowiedziałem się wczoraj wieczorem, że nie jestem już kandydatem na to stanowisko - ogłosił Pirlo w mediach społecznościowych.

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Rosyjski ambasador broni Pirlo. "Pseudodemokratyczny estabilishment"

Potencjalne zatrudnienie Pirlo jako selekcjonera stało się sprawą polityczną we Włoszech. W związku z tym Giovanni Malago, czyli aktualny prezes FIGC, nie wyraził zgody na finalizację negocjacji. Nie należy wykluczać, że to zakończy się rezygnacją Maldiniego i Leonardo ze swoich stanowisk. Sprawą Pirlo zainteresowali się też Rosjanie, a konkretniej Aleksiej Paramonow, który jest ambasadorem Rosji we Włoszech.

"Szanowny Panie Andreo, niestety nie znamy się osobiście, ale jak każdy kibic sportu na świecie, znam gole, które Pan strzelił. To wstyd, że pomimo Pańskiego wkładu w sport i wizerunek Włoch za granicą, jest Pan odrzucany przez własny pseudodemokratyczny estabilishment, tak jak to już spotkało tysiące rosyjskich sportowców, dyrygentów, muzyków czy artystów. Jesteśmy z Panem w szczerej i ludzkiej solidarności" - pisze Paramonow na Telegramie.

"W obliczu obecnego kryzysu dyplomatycznego, fakt, że jest Pan ambasadorem rosyjskiej firmy Fonbet, jest niewątpliwie wielkim zaszczytem dla każdego kraju lub organizacji. Choć reprezentacja Włoch, której selekcjonerem mógł Pan zostać, a być może nawet zostanie, mogłaby być poważnym przeciwnikiem dla Rosji na przyszłych mistrzostwach Europy i na mundialu" - dodał polityk.

- Ta informacja o Pirlo mówi sama za siebie. To sytuacja, którą chcemy zmienić w odpowiednim czasie i z deklaracją intencji, co się nie stało. Musimy poprawić to złe wrażenie - stwierdził Andrea Abodi, minister sportu we Włoszech, podczas otwarcia centrum Piacenza Hub Rete.

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Giełda kandydatów do roli selekcjonera Włochów. Jest w kim wybierać

Skoro już wiadomo, że Pirlo nie będzie selekcjonerem reprezentacji Włoch, to tamtejsze media już podają potencjalnych kandydatów na to stanowisko. Malago optuje za dwoma trenerami: Antonio Conte lub Roberto Mancinim. Obaj szkoleniowcy pozostają bez pracy i mają doświadczenie w roli selekcjonerów - Conte prowadził Włochów w latach 2014-2016, a Mancini od 2018 do 2023 r.

Jeżeli Mancini i Leonardo pozostaną na swoich stanowiskach, to z ich strony jest trzech kandydatów do wyboru - to Stefano Pioli, Raffaele Palladino i Thiago Motta. Włosi wrócą do gry we wrześniu w dywizji A Ligi Narodów, gdzie zagrają z Belgią (25.09) i Turcją (28.09).