Wieloletnia dyskwalifikacja za bandycki atak! Absolutna hańba

Dawno nie widzieliśmy czegoś podobnego. Lara do Nascimento Costa wpadła w niekontrolowany szał. Podczas kilkusekundowego ataku dwukrotnie kopnęła swoją rywalką w głowę, po czym pięścią uderzyła kolejną.

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Ogromna kara za akt przemocy podczas meczu futsalu w Brazylii

Do szokujących scen doszło na obrzeżach Fortalezy, a więc stolicy stanu Ceara w północno-wschodniej Brazylii. W amatorskiej rywalizacji kobiet w futsalu o mistrzostwo gminy Eusebio jedna z zawodniczek mogła bardzo poważnie zaszkodzić koleżance z boiska.

Na początku drugiej połowy spotkania między As Resenhas a zespołem Projeto RDJ Esport Feminino na tablicy wyników było 1:0 dla drugiej z tych drużyn. Zapewne to było jednym z powodów brutalnego ataku zawodniczki As Resenhas, Lary do Nascimento Costy. W środkowej strefie boiska doszło do starcia między nią a Aną Julią Alencar. Chwilę po wślizgu wzburzona Costa dwukrotnie kopnęła leżącą przeciwniczkę w głowę (!), a następnie uderzyła z pięści kolejną futsalistkę, która próbowała interweniować.

Po tym skandalicznym zachowaniu mecz nie został wznowiony. Po upływie kolejnych godzin pojawiło się oficjalne oświadczenie rady miasta Eusebio.

"Gmina Eusebio pragnie publicznie oświadczyć, że stanowczo potępia przemoc oraz wszelkie formy zachowań niesportowych. Zespół z naszego Departamentu Sportu i Młodzieży towarzyszy zawodniczce, która została kopnięta w głowę i była leczona w placówce doraźnej pomocy medycznej w Eusebio. Jej stan jest dobry" - czytamy.

"Agresorka zostanie wykluczona z jakiejkolwiek działalności sportowej organizowanej przez Ligę Sportową Eusebio na najbliższe pięć lat" - dodano w oświadczeniu.

Napastniczka nie uniknie także innych poważnych konsekwencji za swój czyn. Lokalna policja ze stanu Ceara wszczęła dochodzenie, co grozi postawieniem agresywnej zawodniczce zarzutów za napaść i pobicie.

- To niezwykle godna ubolewania sytuacja, której nigdy nie chcielibyśmy być świadkami na boisku sportowym. Nadal będziemy podejmować wszelkie odpowiednie kroki, aby incydenty tego typu się nie powtórzyły - powiedziała prezeska klubu Projeto RDJ Esport Feminino Radija Nascimento, cytowana przez "The Sun".