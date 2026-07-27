Amerykanin przeanalizował grę Lewandowskiego. Nagle uderzył w Ekstraklasę

Dwa mecze, dwie porażki (2:3 z Interem Miami i 1:3 z New York City), nieco ponad 100 minut na boisku i zero goli. Tak wygląda dotychczasowy bilans Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. W żadnym z dotychczasowych klubów nie miał tak trudnego startu i choć oczywiście na wszystko trzeba czasu, a Polak potrzebuje jeszcze zgrania z zespołem, zmartwień nieco jest. Szczególnie że problem nie dotyczy wyłącznie samego Lewandowskiego, a ogólnie całej drużyny, która po przerwie na mundial straciła sześć goli w dwóch meczach i nie zdobyła ani jednego punktu.

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Lewandowski wzięty w obronę. Czasu mało, meczów mnóstwo

Amerykanie na razie mają różne podejście do gry Polaka. Wielu apeluje o spokój oraz czas dla 37-latka, ale zdarzały się i głosy już teraz mocno krytyczne. Tim Hotze z poświęconego Chicago Fire portalu meninred97.com należy do tej pierwszej grupy. Amerykański dziennikarz stwierdził, że jeśli ludzie oczekiwali od razu mnóstwa goli od Lewandowskiego, to niech najlepiej zmienią te oczekiwania, bo tak łatwo nie będzie.

- Takie coś zawsze było mało realne, ale i tak dało się usłyszeć tego typu głosy. Między dołączeniem Lewandowskiego do treningów a początkiem meczu w Nowym Jorku minęło ledwie osiem dni. W tym czasie Chicago tak naprawdę przygotowywało się na trzech rywali, choć zagrali oczywiście z dwoma po przełożeniu starcia z Vancouver - czytamy. Hotze podkreślił także, co Fire straciło po przyjściu Polaka, ale też co powinno zyskać.

Było lepiej. Jeszcze nie dobrze, ale lepiej

- Jeśli spojrzymy na szklankę jako w połowie pustą, Lewandowski nie robi wielu rzeczy w dokładnie taki sposób, co jego poprzednik Hugo Cuypers. Utrata pierwszego człowieka do pressingu kosztowała Fire sporo pod kątem defensywy. Jeśli zaś szklanka jest do połowy pełna, to Lewandowski już w drugim meczu był bardziej zaangażowany. Miał expected goals na poziomie 0,45, a Polak wciąż jest jednym z bardzo niewielu, którzy potrafią totalnie oszukiwać statystyki. Kilka razy udanie dryblował, pokazał elitarną kontrolę nad piłką, czego należało oczekiwać. Miał tyle samo kontaktów z piłką w polu karnym, co Malachi Jones z New York City, który grał prawie 25 minut dłużej. To nie był wspaniały występ, ale lepszy niż pierwszy - pisze amerykański dziennikarz.

Hotze uderzył przy okazji... w Ekstraklasę. Konkretnie w kontekście porównania jej do MLS. - Pewna atmosfera otaczająca ten transfer wygasła i nikt nie jest z tego zadowolony. Fani Chicago na razie są wściekli po przyjściu Lewandowskiego, polskie media ciągle narzekają na brak jakości w składzie Fire oraz ogólnie w MLS, co jest dość ciekawe, jak na ludzi, którzy co tydzień oglądają Ekstraklasę. Sama mowa ciała Lewandowskiego na boisku też na razie idealna nie była - podsumował.