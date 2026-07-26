Nowe wieści ws. Oskara Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski, jak podawał ostatnio "Record" zmagał się z problemami z udem. Skrzydłowy reprezentacji Polski, który w styczniu trafił do FC Porto i do tej pory w 18 meczach zdobył trzy gole i miał cztery asysty, powinien być jednak gotowy na najbliższe i najważniejsze wyznanie "Smoków". Już za kilka dni będzie mógł sięgnąć po drugie trofeum podczas portugalskiego rozdziału swojej kariery.

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Dobre wieści w sprawie Pietuszewskiego. Trener się ucieszy

"FC Porto przygotowuje się do meczu o Superpuchar z Torreense, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Coimbrze. Na kilka dni przed finałem Francesco Farioli otrzymał dobre wieści: Martim Fernandes i Oskar Pietuszewski wracają do zdrowia po kontuzjach. Sztab szkoleniowy uważa, że ta dwójka wciąż może być brana pod uwagę w tym pierwszym ważnym meczu sezonu" - napisał portal bolanarede.pt.

"Postępy obu zawodników są bardzo pozytywne, zgodnie z najnowszym raportem medycznym klubu. Martim Fernandes wykonał ważny krok, wykonując ćwiczenia kondycyjne na boisku Olival. Tymczasem młody polski zawodnik Pietuszewski spędził niedzielny poranek dzieląc swój czas między standardowe zabiegi a treningi na siłowni" - czytamy.

FC Porto w ostatniej dekadzie trzykrotnie sięgał po krajowy superpuchar. W 2018 roku pokonało Aves 3:1, w 2020 roku w prestiżowym meczu ograło Benficę 2:0, zaś w 2024 roku - po niezwykle emocjonującym meczu - okazało się lepsze od Sportingu.

Przed rokiem Superpuchar - w derbach Lizbony - wygrała Benfica. W tym roku Porto zagra o to trofeum z drugoligowym Torreense, które w majowym finale sensacyjnie pokonało Sporting.