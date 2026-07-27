Metz zakończyło miniony sezon Ligue 1 na ostatnim miejscu, zdobywając zaledwie 17 punktów w trakcie całych rozgrywek. Francuski zespół jest obecnie w trakcie przygotowań do gry w Ligue 2. Podopieczni trenera Luca Holtza w sobotę, 25 lipca pokonali 3:1 Fortunę Sittard. Po meczu więcej niż o rywalizacji sportowej mówiło się jednak o bójce z udziałem zawodników.

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Sędzia ranna w bójce w trakcie meczu. Musiała opuścić boisko

Bójka pomiędzy zawodnikami rozpoczęła się w 40. minucie spotkania. Interweniować próbowała sędzia boczna meczu, Matilda Demonke. Kobieta została powalona na ziemię, po czym doznała wstrząśnienia mózgu. Początkowo nikt nie zwrócił uwagi na ranną arbiter. Dopiero po chwili wezwano służby medyczne.

"Sędzia Matilda Demonke upadła na ziemię po próbie interwencji podczas bójki. Do bójki doszło przed dużym napisem: 'Szanuj sędziego'" - pisze na portalu X GDN Online.

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Demonke pozostała na boisku przez kilka minut, mocno trzymając się za ramię. Asystenci sędziego, ochrona i personel medyczny w tym czasie walczyli o przywrócenie porządku na murawie, a także sprawdzali stan zdrowia poszkodowanej arbiter. Sędzia dokończyła pracę w pierwsze połowie, po przerwie nie wróciła jednak na boisko.

Francuski zespół rozpocznie nowy sezon 8 sierpnia, od spotkania z Guingamp. Tego samego dnia swój pierwszy mecz w Eredevisie zagra Fortuna Sittard. 11. zespół ostatnich rozgrywek od razu czeka poważne zadanie, czyli konfrontacja z mistrzem kraju, PSV.