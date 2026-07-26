Marcin Bułka bohaterem hitowego transferu? Może trafić do wicemistrza

Marcin Bułka przed rokiem postanowił znacząco zmienić kierunek swojej kariery. Polski bramkarz przeszedł z występującej w Ligue 1 Nicei do beniaminka Saudi Pro League, Neom FC. Tam jednak 26-latka spotkał wielki dramat. Na jednym z pierwszych treningów w nowej drużynie doznał poważnej kontuzji kolana. Reprezentant zdążył rozegrać tylko jedno ligowe spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Bułka pauzował przez dokładnie osiem miesięcy. Do gry wrócił pod koniec kwietnia, w meczu 30. kolejki ligi saudyjskiej. Łącznie zanotował 6 występów w sezonie, tracąc osiem bramek i ani razu nie zachowując czystego konta. Powrót do zdrowia oznaczał też powrót do reprezentacji. Bramkarz wystąpił w meczu towarzyskim z Ukrainą (0:2).

Hitowy transfer Marcina Bułki?

Wydawać by się mogło, że dla 26-latka nowy sezon będzie okazją na ustabilizowanie swojej formy i udowodnienie umiejętności, które przekonały działaczy Neom FC do postawienia na niego. Okazuje się jednak, że bramkarz będzie bohaterem transferu wewnątrz Saudi Pro League, o czym poinformował portal "Meczyki".

Zobacz też: Daniec sprowadził na ziemię piłkarza Wisły. "Powiedziałem mu wprost"

Możliwe bowiem, że Marcin Bułka zostanie nowym zawodnikiem Al-Hilal, które w poprzednim sezonie wywalczyło wicemistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Nie pomógł sezon bez choćby jednej porażki. Aż dziewięć remisów sprawiło, że o dwa punkty lepsze okazało się Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie. Bramkarz ma już prowadzić rozmowy w sprawie transferu.

Plejada gwiazd czeka na Marcina Bułkę

Polak miałby zastąpić Yassine Bounou. "Marokańczyk ma wkrótce opuścić klub" - czytamy. Bounou w Al-Hilal występuje od trzech sezonów i w każdym z nich był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. W zespole aż roi się od gwiazd. Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez, Joao Cancelo, Ruben Neves, Sergiej Milinkovic-Savic, Darwin Nunez czy Karim Benzema - oni już niebawem mogą być nowymi kolegami z drużyny Marcina Bułki. Trenerem od roku jest Simone Inzaghi.

Polak przed rokiem podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku, opiewający na kwotę 10 mln euro rocznie. "Na pieniądze, jakie zarobi w Arabii Saudyjskiej, w Europie bramkarz musiałby pracować ponad 20 lat" - tak o tym transferze pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.