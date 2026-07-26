Przed mundialem zespół z Chicago był w naprawdę solidnej formie. Na 11 ostatnich meczów przed przerwą wygrali siedem, przegrali trzy, a jeden zremisowali. Niestety rzeczywistość po wznowieniu rozgrywek MLS okazuje się dla nich trudna. Najpierw przełożono im domowy mecz z Vancouver Whitecaps na skutek zadymienia w całym Chicago przez potężne pożary w Kanadzie. Potem czekały ich trudne wyjazdy do Miami i Nowego Jorku. Nie przywieźli z nich ani jednego punktu, bo Inter Miami pokonał ich 3:2, a New York City 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiszpania po raz drugi w historii mistrzem świata

Chicago Fire bez formy po mundialu

Słabo w tych meczach zaprezentował się Robert Lewandowski. Widać było, że w dwóch pierwszych spotkaniach w nowych barwach nie miał jeszcze porozumienia z kolegami, którzy też nie potrafili zapewnić mu odpowiednio jakościowych podań. Trener New York City Pascal Jansen diagnozował, że gra z Lewandowskim wymaga innej dynamiki niż ta, którą Chicago preferowało wcześniej i muszą znaleźć sposób, by wykrzesać z Polaka jak najwięcej. Po starciu z Nowojorczykami głos zabrał także trener Fire Gregg Berhalter. On się akurat na naszym rodaku nie skupiał. Wskazał inne problemy, jakie trawiły jego zespół.

To zawiodło najmocniej. Trener Fire nie ma wątpliwości

- Pierwszego gola straciliśmy znikąd. Walczyliśmy, rywalizowaliśmy, zdobyliśmy dzisiaj 35 piłek w tercji ofensywnej, więc jeśli chodzi o dominację środka pola, udało nam się ją osiągnąć. Niestety są też te małe momenty. Przy pierwszym golu mieliśmy dwie okazje, by to wybić, ale nie zrobiliśmy tego. Przy drugim trafieniu dla nich też nie wyszliśmy zwycięsko z kluczowych pojedynków oraz trochę zawiedliśmy pozycjonowaniem - powiedział Berhalter.

- Zaangażowanie było. Ci goście pracują jak szaleni, biegają też jak szaleni. To był też trochę pechowy mecz, w którym niestety New York City swoje szanse wykorzystało, a my nie - podsumował Amerykanin. Kolejny mecz Chicago Fire rozegra w nocy z 1 na 2 sierpnia (sobota/niedziela) o 2:30 czasu polskiego, gdy zmierzą się u siebie z Charlotte FC.