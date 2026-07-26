Łączyli Pietuszewskiego z gigantem. Najnowsze wieści prosto z Portugalii

Oskar Pietuszewski zanotował prawdziwe wejście smoka do FC Porto. Już w swoim debiucie wywalczył rzut karny, po którym Alan Varela zdobył jedyną bramkę spotkania z Vitorią Guimaraes. Młody skrzydłowy przebojem wdarł się do podstawowego składu drużyny, a sezon zakończył z trzema bramkami i dwoma asystami. Dwukrotnie też po jego zagraniach Porto otrzymało rzuty karne.

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Jego trafienie w meczu z Benfiką Lizbona potwierdziło, że 18-latek ma wielkie umiejętności i nie waha się ich używać. Ledwie kilka meczów wystarczyło, by Jan Urban postawił na niego w reprezentacji. Już po swojej pierwszej rundzie w Portugalii Pietuszewski został nominowany do nagrody dla najlepszego młodego piłkarza ligi.

Transfer Oskara Pietuszewskiego? Nie tak szybko...

Polakiem już teraz interesują się wielkie kluby, które bardzo chętnie zobaczyłyby w swoich szeregach przebojowego skrzydłowego. Ledwie kilka dni temu pojawiły się informacje dotyczące rychłego transferu do Bundesligi. "Borussia Dortmund znajduje się w gronie klubów, które podjęły już konkretne kroki w staraniach o pozyskanie Pietuszewskiego" - można było przeczytać w portalu fussballdaten.de.

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Jednak jak podaje portugalskie "O Jogo", była to co najwyżej kaczka dziennikarska. "Do spółki FC Porto nie dotarła żadna oferta czy też zapytanie dotyczące Oskara Pietuszewskiego" - czytamy. Trzeba jednak pamiętać, że mistrzowie Portugalii będą mieli związane ręce, jeżeli wpłacona zostanie zawarta w kontrakcie 18-latka klauzula wykupu.

FC Porto może zarobić krocie na Oskarze Pietuszewskim

Wynosi ona 60 milionów euro. Jeżeli do transferu miałoby dojść już podczas letniego okienka transferowego, Porto błyskawicznie zarobi gigantyczne pieniądze. Oskar Pietuszewski trafił bowiem do drużyny Smoków z Jagiellonii Białystok za 8 mln euro. Przeprowadzenie tego transferu oznaczać będzie 7,5-krotną przebitkę.

Na razie jednak reprezentant Polski musi skupić się na powrocie do zdrowia. Kontuzja mięśniowa uda sprawiła, że Pietuszewski nie wystąpił m.in. w sobotnim sparingu z Aston Villą. Uraz sprawia też, że niepewny jest występ skrzydłowego w pierwszym oficjalnym meczu sezonu. 1 sierpnia FC Porto zagra z Ferreense o Superpuchar Portugalii. We wrześniu natomiast 18-latek będzie miał okazję debiutu w Lidze Mistrzów.