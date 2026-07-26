Robert Lewandowski notuje wyjątkowo trudne wejście do amerykańskiej MLS. Po niezbyt efektownej prezentacji jeszcze większym rozczarowaniem były pierwsze dwa spotkania. Najpierw jego Chicago Fire uległo 2:3 Interowi Miami, a teraz 1:3 - New York City FC. Sam napastnik zarówno w jednym, jak i drugim meczu niewiele był w stanie zdziałać i wciąż pozostaje bez gola. - Jeszcze trzy takie mecze Chicago Fire i Lewandowskiego w USA i do mainstreamu wejdzie opinia, że ten transfer był katastrofalnym błędem - stwierdził otwarcie Bartosz Naus, redaktor Sport.pl. W Ameryce podejście na razie jest jednak zupełnie inne.

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"Doping był głośniejszy niż dla gospodarzy". Tak Nowy Jork przywitał Lewandowskiego

Choć kapitan reprezentacji na boisku wciąż nie błyszczy, to za Oceanem wzbudza olbrzymie zainteresowanie wszędzie, gdzie się pojawi. - Jeśli nie było jasne, kogo kibice piłki nożnej z Bronxu z niecierpliwością wyczekiwali podczas sobotniego zwycięstwa New York City FC nad Chicago Fire 3:1, to stało się to oczywiste chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy, gdy na boisko wszedł były gwiazdor Barcelony, Robert Lewandowski - napisał o nim "New York Post".

Gazeta opisała dość zaskakującą reakcję trybun, które w meczu z New York City w większości wspierały nowego zawodnika Chicago Fire. A przecież mecz rozgrywany był w... Nowym Jorku. - Doping dla polskiego gwiazdora był jeszcze głośniejszy niż dla gospodarzy, w tym dla bramkarza męskiej reprezentacji USA, Matta Freese'a, który spotkał się z powściągliwym, ale ciepłym przyjęciem publiczności - relacjonowano.

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W Ameryce wciąż wierzą w Lewandowskiego. "Można go ubóstwiać"

Mimo nie najlepszego przywitania z ligą, dziennikarze podkreślali, że transfer Lewandowskiego to dla MLS wielkie wzmocnienie. Wyliczali też przeróżne osiągnięcia i rekordy Polaka. - Odnosił sukcesy wszędzie, gdzie grał - podsumowano.

Na temat byłego snajpera Bayernu czy FC Barcelony z dużym szacunkiem wypowiadali się zresztą sami rywale. - Jest niezwykle skutecznym strzelcem i każdy, kto zna się na piłce nożnej, to widzi. Zawsze fajnie jest dzielić boisko z kimś takiego kalibru. Można go ubóstwiać przed meczem, po meczu, ale nie aż tak bardzo w trakcie - stwierdził po spotkaniu napastnik New York City FC, Malachi Jones.