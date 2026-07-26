Porto zagrało pierwszy mecz w sezonie. Tak ocenili Polaków

FC Porto kończy przygotowania do sezonu 2026/27, w którym podopieczni Francesco Farioliego będą bronić zdobytego kilka tygodni temu tytułu. Było to 31. mistrzostwo w historii klubu, wyjątkowe ze względu na wielki wpływ reprezentantów Polski na grę Smoków. Przed sezonem do drużyny Smoków dołączyli bowiem Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a w zimowym okienku transferowym dołączył Oskar Pietuszewski.

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W ostatnim meczu towarzyskim przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu Porto pokonało Aston Villę 2:1. Na boisku jednocześnie przebywało aż trzech obrońców reprezentacji Polski - poza Bednarkiem i Kiwiorem, którzy rozegrali całe spotkanie, w pierwszej połowie wystąpił Matty Cash z Aston Villi. Mecz ten już niebawem może odbyć się ponownie - tym razem już gra będzie o wysoką stawkę. Oba kluby mają bowiem pewne miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Polacy gotowi na początek sezonu

W sparingu nie zagrał za to Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy wciąż zmaga się z urazem uda i najpewniej będzie pauzować jeszcze przez kilka dni. Zagrożony jest jego występ w inaugurującym sezon spotkaniu o Superpuchar Portugalii, w którym Porto zmierzy się z sensacyjnym triumfatorem krajowego pucharu - drugoligowym Torreense.

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Pozostali reprezentanci Polski występujący w FC Porto spisali się więcej niż poprawnie. Portugalski "Record" docenił zarówno Jana Bednarka, jak i Jakuba Kiwiora. Obaj obrońcy zagrali na poziomie i w stylu prezentowanym w ubiegłym sezonie. Wyżej od nich ocenieni zostali jedynie strzelcy bramek dla Smoków, William Gomes oraz Pepe.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior trzymają poziom

"Grał bardzo fizycznie i niemal zawsze miał przewagę nad rywalami, zarówno przy piłkach zagranych po ziemi, jak i w pojedynkach powietrznych" - tak Portugalczycy opisali grę Bednarka. Zwrócili jednak uwagę na błąd Kiwiora w akcji bramkowej. "Próbował wyprzedzić Zaidu w akcji, która zakończyła się bramką dla Aston Villi. Nie wpłynęło to jednak na jego postawę i wciąż starał się grać z wyprzedzeniem, wykorzystując swoją szybkość do powstrzymywania ataków" - czytamy.

FC Porto już 1 sierpnia zagra o Superpuchar Portugalii i będzie zdecydowanym faworytem starcia z drugoligowym Torreense. Tydzień później wystartuje rywalizacja w lidze, a w pierwszej kolejce Smoki zmierzą się przed własną publicznością z Alverką.