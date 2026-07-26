Neymar strzelił decydującego gola. Natychmiast odpowiedział wściekłym kibicom

Nie tak wyobrażał sobie Neymar i jego kibice występ na mistrzostwach świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 34-letni gwiazdor zagrał tylko w dwóch spotkaniach i to dopiero w końcowych minutach. W dodatku Brazylia odpadła już w 1/8 finału z Norwegią, a Neymar na koniec meczu strzelił gola z rzutu karnego, ale też przed wykonaniem jedenastki niepotrzebnie wdał się w dyskusję z bramkarzem rywali. Po zakończeniu mundialu Neymar ogłosił, że kończy grę w reprezentacji Brazylii.

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Tak Neymar odpowiedział na krytykę

Neymar błyskawicznie pocieszał się po mundialu. Ledwie kilka dni po porażce z Norwegami był na jachcie, na który wydał 25 mln euro. Nie minął tydzień od odpadnięcia z mundialu, a Brazylijczyk wziął udział w turnieju pokerowym z serii World Series of Poker. Miał do tego prawo, bo robił to w swoim dniu wolnym. Kibiców bardziej nie spodobał się fakt, że Neymar gdy kolejny raz grał w pokera, to nie udał się z drużyną na mecz Copa Sudamericana.

Teraz Neymar zagrał po raz pierwszy w barwach Santosu od zakończenia mundialu. I od razu mocno zaakcentował swoją obecność. Do siatki po raz pierwszy trafił w 36. minucie, ale później dwoma trafieniami odpowiedzieli gracze Chapecoense. Ostatni głos należał jednak do Neymara. Wykorzystał rzut karny w 89. minucie, ustalając wynik meczu na 2:2. Były piłkarz Barcelony i PSG po swoim trafieniu wykonał gest udawania gry w karty.

"Na ujęciach transmitowanych przez stacje Sportv i Premiere widać również, jak piłkarz mówi „chupa" („ss**" lub „masz za swoje"), jednocześnie naśladując rozdawanie kart" - pisze "Globo".

Zachowanie Neymara można zobaczyć w linku poniżej.

Neymar po tym, jak krytykowali go kibice za udział w turnieju pokerowym, zabrał głos w mediach społecznościowych.

- Właśnie szykowałem się do drugiego treningu i przypomniało mi się, że podczas mojego dnia wolnego wiele osób komentowało to, że grałem w pokera. Rano trenowałem, nie pojechałem na mecz, potem wróciłem do treningów. Miałem dzień wolny. Ludzie ciągle gadają... Teraz przygotowuję się do treningu. Mogę trenować, czy znowu będziecie narzekać? Zajmijcie się swoim życiem - napisał Neymar.

Teraz po meczu ligowym, dziennikarz powiedział mu, że kibice mówią, że jest bardziej zaangażowany w pokera niż w piłkę nożną.

- Ludzie za każdym razem, gdy strzelam gola, mówią o pokerze, a gdy nie strzelę, to też mówią o pokerze. W pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, czy oni oglądają piłkę nożną, czy po prostu czekają na kolejny chwytliwy nagłówek. Dziś podszedłem do rzutu karnego, kiedy drużyna potrzebowała kogoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność. To jest duża presja. Ci, którzy mnie krytykują, nie stali na tym boisku przed tysiącami ludzi oczekujących, że zdobędą bramkę - m.in. powiedział Neymar.

Zaapelował też, by wciąż mówiono o jego grze w pokera.

- Każdy chce mówić piłkarzom, jak powinni żyć, ale nikt nie mówi o poświęceniach, które ponosimy poza światłem reflektorów. Najwyraźniej posiadanie hobby staje się problemem tylko wtedy, gdy nazywasz się Neymar. Mówcie dalej o pokerze, jeśli sprawia wam to przyjemność. Ja będę przemawiał swoją grą na boisku, ilekroć dostanę taką szansę - dodał Neymar.

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Brazylijczyk w tym sezonie zagrał w 16 spotkaniach, zdobył osiem goli i miał cztery asysty.