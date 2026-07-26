Było jasne, że początek w Chicago Fire nie musi być dla naszego rodaka łatwy. Lewandowski trenuje z nowym klubem od zaledwie kilkunastu dni i normalne jest, że nie ma jeszcze idealnego zgrania między nim a kolegami z zespołu. Niemniej wciąż jego pierwsze dwa występy były niepokojąco słabe. Zwłaszcza pod kątem okazji bramkowych, których nie miał praktycznie wcale. Często też cofał się do rozegrania, co dla obecnego Lewandowskiego nie jest już łatwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Hiszpania po raz drugi w historii mistrzem świata

Złe początki. Oby miłego dla Lewandowskiego

Poza tym zespół z Chicago jako całość nie funkcjonował dobrze. Stracili w starciach z Interem Miami oraz New York City łącznie aż sześć goli i zasłużenie przegrali w obu przypadkach. Już pojawiają się pierwsze wątpliwości co do tego, czy Lewandowski wybrał słusznie, gdy przyjął ofertę klubu ze stanu Illinois. Tymczasem głos ws. Polaka zabrał trener drużyny z Nowego Jorku, czyli Pascal Jansen. Zdaniem Holendra Lewandowski to oczywiście piłkarz najwyższej klasy, ale jego przyjście kompletnie zmieniło funkcjonowanie drużyny w ofensywie.

Trener rywali nie ma wątpliwości. To źródło kłopotów Lewandowskiego i Fire

- Kiedy do składu dołączył Lewandowski, drużyna zyskała kolejnego piłkarza o gigantycznej jakości. Jednocześnie widać, że dynamika gry, którą Chicago preferowało wcześniej, została teraz zaburzona. Ich zadaniem jest teraz znaleźć sposób, by Lewandowski znajdował się w takich sytuacjach, w których będzie najbardziej niebezpieczny - ocenił holenderski szkoleniowiec.

Trener Chicago Fire Gregg Berhalter ma teraz tydzień, by próbować lepiej wkomponować kapitana reprezentacji Polski do gry drużyny. W nocy z 1 na 2 sierpnia (sobota/niedziela) o 2:30 czasu polskiego Fire zmierzą się na własnym boisku z Charlotte FC. Zajmują aktualnie 4. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, a ich najbliżsi rywale 6. pozycję w tej samej Konferencji (do Chicago tracą punkt).