"- Poddajecie się? Czy macie ochotę na więcej? - krzyczał grający Kevina McCallistera, Macaulay Culkin, gdy dopiekał gnębiącym go złodziejaszkom. Ta scena z kultowego "Kevina samego w Nowym Jorku" śmieszy i bawi do dziś, pokazując jakim sprytem wykazał się ośmiolatek, zostawiony sam w wielkim mieście. Do piłkarzy Chicago Fire po każdej wizycie na Yankee Stadium podobnie mogą krzyczeć piłkarze New York City FC. Odkąd dołączyli do MLS, czyli od dekady, zwykle ucierali im nosa i nigdy nie dali się pokonać. Scenariusz powtórzył się w sobotę i nie zaradził temu Lewandowski, który na boisku w Nowym Jorku pojawił się późno i wyglądał na osamotnionego" - pisał Kacper Sosnowski w spostrzeżeniach z drugiego meczu Lewandowskiego w MLS.

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Po meczu New York City - Chicago Fire (3:1) na temat Roberta Lewandowskiego wypowiedział się James Sands, 26-letni stoper zespołu gospodarzy. Polski napastnik na murawie pojawił się w 46. minucie, gdy jego zespół przegrywał już dwoma bramkami.

- Nie grałem w Bundeslidze przeciwko Lewandowskiemu, bo występował już w Barcelonie. Gra przeciwko takiemu piłkarzowi jak Lewandowski to zawsze wielkie wyzwanie i sprawdzenia samego siebie. Cieszę się, że jest w naszej lidze - powiedział Sands.

Po chwili dostał pytanie o to, jak grało się przeciwko Robertowi Lewandowskiemu.

- Trudno powiedzieć, bo w drugiej połowie mecz wyglądał już inaczej, ale czuć było jego jakość i dlaczego jest na tak wysokim poziomie od wielu lat. Musieliśmy zachować skupienie przez cały czas, grać blisko niego i nie zostawiać miejsca. Myślę, że nasza obrona wykonała dziś świetną robotę - dodał Sands.

Lewandowski kolejną szansę na pierwszego gola i zwycięstwo w MLS będzie miał w niedzielę 2 sierpnia. Wtedy Chicago Fire zagra przed własną publicznością z Charlotte FC. Początek meczu o godz. 2.30 czasu polskiego.

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Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.